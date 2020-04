Reste-t-il assez de bras pour les urgences à l'hôpital de Valence ?

L'organisation de l'hôpital de Valence a évidemment été chamboulée pour faire face à l'épidémie de coronavirus avec des espaces dédiés et du personnel mobilisé en nombre. Mais d'après les syndicats, il manque dangereusement de soignants pour les autres urgences.

Les entrées dans le service ont baissé avec le coronavirus : les urgences ne font plus de bobologie, les gens viennent moins spontanément, le centre 15 régule. Ce n'est pas une raison pour déshabiller autant le service dénonce Yohan Pannetier, secrétaire du syndicat SUD Santé sociaux : "si on a une réflexion uniquement comptable, on peut se dire "les entrées ont baissé de moitié, on baisse de moitié les effectifs". Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aux urgences, on ne sait pas ce qui va se passer dans les cinq minutes qui viennent."

Plusieurs incidents ont déjà été relevés ajoute Yohan Pannetier. Il cite cette nuit où le SAS d'entrée des urgences a été déserté le temps que la seule infirmière présente amène un arrêt cardiaque en salle de déchocage : "pendant ce temps là, d'autres patients auraient pu se présenter aux urgences. Aucun personnel médical ou para-médical n'était là pour les prendre en charge." En temps normal, un soignant peut rapidement demander de l'aide à ses collègues à côté. Mais avec le coronavirus, le confinement de certains secteurs, les protections que les soignants doivent enfiler, le passage d'une salle à l'autre est moins facile.

Karim Chkeri, secrétaire du syndicat CGT, ne dit pas autre chose : "la baisse des effectifs met en difficulté la prise en charge des urgences vitales. Pour nous, c'est inadmissible."

Les syndicats interprètent cette réduction d'effectifs aux urgences comme une sanction, parce que SUD a publié, sur Facebook, des photos pour l'anniversaire des 1 an de leur grève.

Pas de punition et pas d'inquiétude sur les urgences répond la direction

La direction de l'hôpital de Valence dément que la réduction d'effectifs soit une sanction. Patrick Méchain, le directeur adjoint, explique que les effectifs sont ajustés régulièrement dans chaque service en fonction de l'activité : "la cellule de crise se réunit tous les jours. Nous y suivons les indicateurs importants en ce moment : le nombre de patients en réanimation, le nombre de patients Covid positifs, le nombre de passages aux urgences et le nombre aussi de soignants malades. C'est en suivant ces indicateurs que nous ajustons les effectifs pour permettre de soutenir les unités les plus en besoin. Si jamais l'activité augmentait de nouveau aux urgences, bien sûr les effectifs augmenteraient à nouveau. Mais on ne peut pas surmobiliser des professionnels sur un secteur qui connaît une baisse d'activité et laisser d'autres secteurs qui font face à plus de contraintes sans renfort."

Il y a environ 60 personnes qui se présentent aux urgences tous les jours, contre 120/130 habituellement ; entre 20 et 30 nécessitent une hospitalisation. Parmi eux, "des gens arrivent avec des problèmes cardio, des problèmes neuro et bien sûr qu'ils sont pris en charge correctement" assure le directeur adjoint.

Patrick Méchain regrette cette lettre ouverte des syndicats : "on n'a pas besoin en ces temps difficiles de provocation en continu, ou des critiques syndicales excessives, qui portent atteinte au formidable travail collectif engagé au quotidien par tous les professionnels du centre hospitalier de Valence."

Une centaine d'agents de l'hôpital de Valence ont été contaminés au coronavirus.