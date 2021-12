Restrictions dans les EHPAD : "On met tout en œuvre pour que nos résidents voient leurs proches à Noël"

Les visites sont autorisées pendant les fêtes avec le pass sanitaire et le respect des gestes barrières (illustration)

"Protéger" contre le Covid-19 "sans isoler" : c'est bien l'objectif de nos EHPAD. La ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé lundi de nouvelles recommandations pour ces établissements à l'approche des fêtes. Si le virus circule et touche quelques établissements, la couverture vaccinale de 97% dans les EHPAD est un bon motif d'espoir pour nos personnes âgées.

Pour autant, les visites resteront limitées, un test PCR est exigé en plus du pass sanitaire pour déjeuner avec des proches et dans les cas les plus critiques, certains résidents doivent respecter un isolement en rentrant des fêtes. Ce cas ne toucherait que quelques centaines de structures sur 7.500 en France.

Un vrai besoin de revoir la famille

À l'EHPAD Notre Dame des Vignes à Albertville, il n'y avait qu'un mot d'ordre : tout mettre en œuvre pour que les résidents passent Noël avec leurs proches. Les visites et les sorties sont autorisées, la direction n'oblige pas, mais recommande néanmoins un test PCR à ses aînés au retour des repas de fêtes.

Les résidents de l'EHPAD Notre Dame des Vignes à Albertville décorent leur porte. © Radio France - Louis Fontaine

La directrice de l'EHPAD Notre Dame des Vignes Nathalie Plantier soulagée de libérer ses résidents. Copier

Isolement de 8 jours

Le protocole sanitaire varie en fonction de l'établissement, par exemple, la direction de l'EHPAD de la Cerisaie à Chambéry a décidé de limiter les sorties de ses résidents. Si une personne âgée sort pour visiter sa famille, elle sera confinée pendant 8 jours à son retour "pour limiter les risques". Un gros coup dur pour Jean-Luc Gosselin qui ne fêtera donc pas Noël avec son père.

"On avait prévu de le recevoir le 23 décembre à la maison pour qu'il puisse voir ses petits enfants. Soit il voit le 23 décembre ses petits enfants, soit il est coincé dans sa chambre pendant huit jours. Alors, on fait le choix de favoriser son lien social au sein de l'établissement plutôt que son lien familial, parce que ça nous paraît inimaginable qu'il soit cloîtré pendant huit jours dans sa chambre. C'est un vrai déchirement. Mon père était tellement heureux quand je lui ai fait part qu'il viendrait voir ses petits enfants le 23 décembre. On sait combien il est important pour les personnes âgées. C'est ce qui leur permet de rester vivant, de donner encore du goût à la vie."

Contacter, la direction de l'EHPAD de la Cerisaie maintient pour l'instant l'isolement des résidents en revenant des fêtes. Néanmoins, elle indique que les modalités d'accès (entrées/sorties visiteurs et résidents) sont en cours d'évolution du fait des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement.

Dans la semaine du 6 au 12 décembre, 975 cas positifs ont été recensés chez les résidents d'établissement médico-sociaux, loin des 15.000 cas par semaine au plus fort de la 2e vague, selon le ministère.