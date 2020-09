Restrictions des visites au CH d'Abbeville : « protéger nos patients est fondamental », selon la directrice

Le nombre de cas de coronavirus poursuit sa progression en France et la Picardie n’est pas épargnée. Le centre Hospitalier d’Abbeville a donc pris des mesures pour limiter les visites, qu’on vous détaille ici. Corinne Seneschal, la directrice de l’établissement, nous a expliqué ce choix : « Nous avons actuellement sept patients hospitalisés pour cause de Covid. Nous préférons donc limiter les accès aux EHPAD et à l’hôpital pour limiter la propagation du virus dans nos établissements. On sait que protéger nos aînés et nos patients est fondamental pour nous. Il nous apparaît donc nécessaire de prendre cette mesure au vu du contexte épidémique. On voit bien que l’épidémie évolue au niveau national. Et au niveau national : il ne faut pas attendre que la Somme bascule en rouge, cela nous semble inévitable. Il nous parait donc préférable de, d’ores et déjà, prendre ces mesures pour ne pas revenir à une situation où l’on bloquerait les accès de manière ferme. »

Les EHPAD et le centre de gérontologie particulièrement concernés

C’est pour l’EHPAD et pour le centre de gérontologie que les conditions seront les plus restrictives : si vous voulez rendre visite à un proche à l'EHPAD, il faut désormais prendre rendez-vous. Une seule visite par jour, de 20 minutes maximum, est autorisée par résident. Et une seule personne peut venir au rendez-vous, qui sera organisé dans la salle polyvalente de l'EHPAD autour d'une table, afin de respecter la distanciation sociale.

Les visites se feront aussi sur rendez-vous à l'unité de Soins de Suite et de Réadaptation. Les conditions seront les mêmes pour les services Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO), ou au pôle psychiatrie.

Pour gérer ces restrictions de visites, le centre hospitalier d’Abbeville va mettre en place des « mesures compensatoires » : des tablettes seront par exemple mises à disposition des résidents des EHPAD pour permettre aux résidents d’entretenir le lien avec leurs proches.

Corinne Seneschal a aussi évoqué le dispositif qui sera mis en place à l’hôpital d’Abbeville pour faire à la nouvelle vague de coronavirus : l’établissement a obtenu un avis favorable de l’Agence Régionale de Santé sur une augmentation du nombre de lits d’ici la fin de l’année. « On espère donc qu’on aura plus à déprogrammer de patients, comme ça a été le cas pendant la première phase », précise la directrice.

L’interview complète de Corinne Sénéchal, la directrice du Centre Hospitalier d’Abbeville est à réécouter ici.