Restructuration du CHRU de Nancy : haro sur l'augmentation du trafic routier

Le projet est faramineux : réunir les sept principaux sites du CHRU de Nancy sur un seul et même site à Brabois d'ici 2030-2031 pour un coût de 600 millions d'euros, dont 70% financés par l'Etat. Mais le chantier suscite la crainte des riverains, qui ont pu s'exprimer ce mercredi 14 juin lors d'une réunion publique organisée par la direction de l'hôpital. Le principal point noir : une hausse du trafic routier de 13% sur dix ans dans le quartier selon les estimations du chef de projet.

ⓘ Publicité

"On va à la catastrophe"

Synergie, efficacité, attractivité, meilleure qualité de soins pour les patients et de travail pour le personnel... La direction étale ses arguments devant une quarantaine de personnes pour justifier ce grand chambardement du CHRU. "L'objectif est de regrouper nos activités, et ça sera une offre de soins beaucoup plus lisible", insiste le directeur adjoint, Francis Bruneau, schémas et cartes à l'appui.

loading

Mais rien n'y fait, la petite assemblée passe vite au sujet qui fâche : le trafic routier. "Quand on sait actuellement qu'il y a un gros problème de saturation du trafic routier, donc si vous faites vos travaux sans une amélioration à ce niveau là, on va à la catastrophe", lance René, un habitant de Chavigny, au sud de Brabois. Une remarque reprise par d'autres participants, qui jugent les infrastructures routières actuelles insuffisantes pour absorber une hausse du trafic.

Inquiétudes sur l'évacuation des patients vers le CHRU

Le calendrier du chantier du nouveau CHRU vise l'horizon 2030-2031, avec l'ouverture du site et la destruction dans la foulée de la "barre" de Brabois. Pour ce qui est des aménagements routiers, les échéances restent hypothétiques, et sont toujours en cours d'évaluation. "Si les travaux des bretelles [d'autoroute] ne sont pas faits dans les délais, qu'est-ce qu'il se passe ?", s'interroge Manu Donati, premier adjoint à la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy, qui craint des complications dans le transport des patients vers l'hôpital.

Réunion publique du CHRU avec les riverains du site de Brabois le 14 juin 2023. © Radio France - Julien Penot

"Il est clair que si les évolutions nécessaires au quartier ne sont pas traitées à l'ouverture de l'hôpital, l'hôpital sera en difficulté pour remplir ses missions, ne serait ce que les missions du SMUR et des pompiers", admet Philippe Samson, en charge du projet, avant d'ajouter qu'il est possible que les délais soient tout de même tenables. Face à la situation, le CHRU, ne peut que s'en remettre soit à l'Etat, en charge de l'autoroute A33, soit aux collectivités locales, en charge du réseau routier qui borde l'hôpital.

De nouveaux aménagements routiers au délais flou

Bertrand Mazur, directeur général adjoint du pôle Mobilités à la métropole du Grand Nancy, prend alors la parole pour assurer que des études sont en cours pour évaluer le trafic routier. L'élu estime par exemple que l'avenue de Bourgogne, qui longe le flanc ouest de l'hôpital, va voir son trafic routier augmenter de 30% aux heures de pointe du matin, suite au réaménagement du CHRU. "On travaille pour qu'on converge vers une solution d'aménagement complémentaire pour, qu'un moment, on arrive à maitriser le flux", commence Bertrand Mazur, avant de se faire interrompre par l'un des participants : "Les délais s'il vous plait ? La durée sur le temps ? Moi, je m'attendais que cela soit avant qu'il y est saturation [du trafic routier NDLR]"

loading

C'est là tout le problème, la métropole n'est pas en mesure de donner une échéance claire. "On est à l'œuvre aujourd'hui, je n'ai pas de résultat à vous donner", répond l'adjoint en charge des Mobilités, mais il est impossible d'imaginer un CHRU tel qu'il est projeté en 2030, dans des conditions routières identiques à aujourd'hui." Bertrand Mazur souligne également le manque de financement pour se projeter suffisamment.

Un groupement d'intérêt public, qui réunit les différents acteurs, est en cours de création pour mener à bien les aménagements routiers et transports nécessaires au désengorgement du site de Brabois. Il reste encore sept ans avant que le nouveau site du CHRU ne sorte de terre, si les délais sont respectés.