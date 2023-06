Résultats cliniques encourageants sur l'arthrose pour le bracelet anti douleur de l'isérois Remedee Labs

La société iséroise Remedee Labs annonce des résultats probant en matière de lutte contre les douleurs liés à l'arthrose, pour son bracelet "stimulateur d'endorphines" basé sur une technologie de "neuromodulation par ondes millimétriques". Initialement lancée autour des douleurs récurrents liées à la fibromyalgie, l'invention anti douleur et non invasive de Remedee Labs vient de terminer une première phase d'étude clinique au CHU de Grenoble. Des résultats qui renforcent la société dans ses démarches de classement en "dispositif médical".

"Une réduction significative de la douleur"

Selon les médecins qui ont mené l'essai au CHU de Grenoble, cités par un communiqué de Remedee Labs, les résultats montrent "qu'une utilisation régulière (1 à 3 fois par jour) du bracelet pendant 3 mois entraîne, explique le Docteur Laurent Grange, rhumatologue, une réduction significative de la douleur (EVA) chez les patients souffrant d'arthrose périphérique". Pour, le Docteur Caroline Mindet, médecin de la douleur au CHU de Grenoble, "cette thérapie non médicamenteuse ouvre un nouveau champ d'application dans le gestion de la douleur liée à l'arthrose".

Des études à poursuivre...

Bien sûr ces études méritent d'être poursuivies. Un essai clinique est également en cours pour Remedee Labs en matière de fibromyalgie. Le premier "panel" concernant l'arthrose rassemblait soixante patients de 65 à 78 ans, 54 femmes et 6 hommes, souffrant d'arthrose aux cheville, genou, hanche, épaule, coude et doigts. Le "score moyen de la douleur" (EVA, échelle visuelle analogique de 1 à 10) était de 6,17 au début de l'étude selon le communiqué de Remedee Labs, et n'était plus que de 4,57 au bout de 3 mois chez les patients "groupe Remedee".