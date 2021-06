Rethel : des créneaux de vaccination Covid-19 décalés en raison des fortes chaleurs

Au Cosec Mermoz de Rethel, on ne vaccine plus les après-midi car il fait trop chaud

Au Cosec Jean-Mermoz de Rethel, on ne vaccine plus contre le Covid-19 les après-midis. En cause, les fortes chaleurs. Le gymnase n'est pas climatisé.

"Il n'y a pas de contre-indications à se faire vacciner contre le coronavirus lorsqu'il fait très chaud", précise le délégué territorial de l'Agence régionale de santé dans les Ardennes, Guillaume Mauffré. La décision a simplement été prise parce qu'avec plus de 35 degrés au sein du centre de vaccination, les conditions d'accueil ne sont pas optimales.

Les rendez-vous sont décalés au matin

Les patients qui ont déjà réservé un créneau pour un après-midi ont été contactés. Leur rendez-vous est reporté et les équipes du matin ont été renforcées afin de réaliser plus d'injections lorsque le thermomètre n'a pas encore grimpé.

Le Pays rethélois a commandé des climatiseurs. Le centre du Cosec Mermoz devrait de nouveau fonctionner sur des journées entières à partir du 25 juin.