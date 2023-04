Retour à la normale pour l'établissement de soins des Embruns à Bidart

Une page se tourne pour les Embruns à Bidart. Après des mois de conflits internes, l'établissement de soins de suite retrouve ses patients et une activité presque normale. Fin 2022, l'institution centenaire avait connu une crise sans précédant avec la démission en bloc des quatre médecins. Ils dénonçaient le management de la direction. La centaine de salariés s'était inquiétée d'une possible fermeture alors que l'établissement tournait au ralenti avec 18 patients pour une capacité de 80 lits.

Un AVC managérial

En janvier, l'Agence Régionale de Santé avait demandé un plan de sortie de crise dans un délai de trois mois. Les sœurs Dominicaines, propriétaires des lieux et à la tête de l'association gestionnaire 'Institut hélio-marin du Docteur Peyret', ont renouvelé au trois-quarts le Conseil d'administration en l'ouvrant notamment aux médecins et aux personnels. Pour la première fois, c'est un laïc qui a été nommé président de l'association : Jean-Jacques Romatet, ancien directeur d'hôpital à la retraite. Il assure pour l'instant l'intérim de direction avec Philippe Libier. Il se veut rassurant : "les Embruns ont subi un accident vasculaire cérébral managérial, mais le corps est sain". La directrice ainsi que deux cadres ont été licenciés. L'une des médecins démissionnaires a été réintégrée à son poste. Les autres ont retrouvé un emploi ailleurs.

Retour à la normale

"La crise est derrière nous. Le personnel est soulagé, tout le monde voit bien que l'établissement remonte la pente ", se réjouit Magali Costino, ergothérapeute et représentante du personnel au CSE. "On a de plus en plus de patients, l'activité revient. C'est bon pour le moral". Le retour à la normale est prévue d'ici quinze jours. Avec de nouveaux projets "notamment sur la prévention et le domicile", selon la représentante du personnel au CSE.

Le recrutement est lancé pour trouver trois médecins titulaires. Le poste de directeur est aussi à pourvoir. L'équipe devrait être au complet pour la rentrée de septembre. En attendant, l'établissement fonctionne avec des médecins remplaçants.