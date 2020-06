Retour au bloc opératoire très progressif pour les chirurgiens creusois

Les blocs opératoires ne sont plus réservés aux urgences, en Creuse, comme c'était le cas pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19. Les chirurgiens recommencent à programmer des opérations pour des pathologies classiques. Cependant, l'activité reste très réduite.

A la clinique de la Marche, à Guéret, les patients opérés sont deux fois moins nombreux que d'habitude en ce début du mois de juin selon Michel Kapella, chirurgien gynécologue et représentant de la communauté médicale. "Une activité réduite à 50% ce n'est pas beaucoup, on est vite saturés, on limite volontairement les programmes opératoires à un nombre de patients restreint." Ainsi, une personne qui a une tumeur du sein, potentiellement mortelle, sera opérée en priorité, avant un patient qui a par exemple une descente d'organes.

Un retour à la normale cet automne ?

Les patients déprogrammés en mars, avril et mai commencent donc à être reprogrammés."On espère monter en puissance pour arriver à 60 ou 70% de l'activité normale cet été et 100% cet automne, mais on n'a aucune visibilité !", soupire Michel Kapella. Tout dépendra de l'évolution de l'épidémie.

L'une des raisons qui explique la baisse des activités chirurgicales est la crainte d'une pénurie de curares et produits anesthésiants. Leur stock est contrôlé par l'agence régionale de santé car ils sont indispensables aux services de réanimation qui accueillent les patients malades du coronavirus. Actuellement, environ mille personnes sont hospitalisées en soins intensifs en France, avec des répercussions sur tous les hôpitaux, y compris creusois.

Michel Kapella détaille : "Les patients en réanimation sont souvent en coma artificiel pendant deux à trois semaines, ce qui nécessite des doses énormes de médicaments pour les faire dormir. Il y a donc une consommation intense d'anesthésiants. Si dans le même temps les chirurgiens se remettaient à opérer normalement, il pourrait y avoir des tensions sur ces médicaments."

Dans les blocs opératoires, une autre contrainte s'ajoute, celle de désinfecter et nettoyer très régulièrement, encore plus que d'habitude, ce qui ralentit l'activité. Les contraintes administratives aussi sont plus strictes selon Thierry Gougam, chirurgien orthopédiste : "Il faut remplir plein de papiers pour justifier nos actes opératoires. Notre tutelle nous demande si les gens souffrent assez pour se faire opérer..."

Des patients dont l'état de santé s'est dégradé

En attendant la reprise normale de l'activité, Thierry Gougam compte des "dizaines et des dizaines de patients" qui n'ont pas pu être opérés depuis deux mois. "On se retrouve avec des gens qui ont beaucoup plus de douleurs et plus d'anxiété, par exemple qui ont des arthroses de hanche ou du genou."

Le retard accumulé est important avec un impact sur l'évolution des maladies, malgré la mise en place de la télé-consultation : "Pas mal de patients ont mis de côté leur pathologie grave. J'ai par exemple des malades du cancer du sein qui n'ont pas voulu se faire prendre en charge pendant le Covid, et arrivent aujourd'hui avec trois mois de décalage. On fera tout pour qu'ils n'aient pas de perte de chance", explique le docteur Kapella.