Retour au travail après un cancer : "Sympa ta coupe de cheveux" lui disent ses collègues

Poitiers, France

Après s'être battu contre un cancer du sein, après huit mois de chimio et radiothérapie, Hélène a du mener un autre combat, au bureau cette fois-ci. Alors que ce mardi marque la Journée mondiale de lutte contre le cancer, cette mère de famille vivant à Poitiers raconte le parcours du combattant qu'a été pour elle la reprise du travail.

"Je n'ai pas été remplacé sur mon poste lors de mon arrêt de travail, mes missions avaient été réparties sur plusieurs personnes, donc quand on revient, il faut refaire, comme l'on dit, sa place, retrouver son poste, avec beaucoup de fatigue."

Responsable d'agence chez un bailleur social, Hélène a été diagnostiqué d'un cancer du sein en octobre 2015. A peine huit de mois de traitement plus tard, en juin 2016, et malgré "des pertes de mémoires", effets secondaires des traitements, elle retourne au bureau. "Pour moi, c'était important de retourner au travail."

"Quand les femmes reprennent le travail après un cancer, dans certaines entreprises, elles n'ont plus leur place, explique Chantale, bénévole à la Ligue contre le cancer, organisatrice des ateliers d'aide au retour à l'emploi. La place a été prise par quelqu'un d'autre, et son travail réparti sur d'autres personnes. J'en connais qui n'avaient même plus de bureau !

"Oh bah dis donc tu dois être contente, tu as maigri !"

Si le retour au travail est si compliqué à la suite d'un cancer, c'est aussi en raison des maladresses verbales d'une partie des collègues. "Quand je suis revenu, j'avais une perruque, je n'avais plus de sourcils donc il faut accepter le regard que peuvent porter les gens sur nous", se souvient Hélène.

"Il y a beaucoup de maladresses comme "bah elle est sympa ta coupe de cheveux ! Bah non ce n'est pas une coupe de cheveux mais une perruque ! Ça fait mal d'entendre ça."

Ce manque d'habileté ou de tact (ou des deux) est fréquent selon Chantale, de Ligue contre le cancer dans la Vienne. "Par exemple, j'avais une personne qui reprenait son travail et une autre salariée lui dit, 'ah bah tu as bonne mine!' Quand une femme sort d'un cancer, elle n'attend pas ce genre de remarques."

La bénévole de l'association se rappelle également du cas d'une femme, qui confiait avoir été froissée. "Ses collègues étaient partis boire un café sans lui proposer de venir avec eux. Elle, on l'oublie."

Animé notamment par une psychologue, un médecin du travail ou encore une socio-esthéticienne, le prochain cycle d'aide au retour à l'emploi à la Ligue contre le cancer de la Vienne aura lieu à partir du 17 mars, au rythme d'un atelier tous les sept jours pendant six semaines.