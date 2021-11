Retour de Thomas Pesquet sur Terre : qu’a fait l’astronaute français pendant six mois dans l’Espace ?

Le retour Thomas Pesquet est prévu dans la nuit de lundi à mardi, au large de la Floride. L’astronaute français aura passé six mois sur l’ISS, entre photos de nos littoraux, et expérience avec le blob, il n’a pas chômé.

Des photos quasi quotidiennes, mais aussi de nombreuses expériences. Thomas Pesquet, premier Français à avoir été commandant de la Station spatiale internationale, rentre dans la nuit de lundi à mardi à bord de la capsule Dragon, rebaptisée Endurance, direction le large de la Floride. Parti le 23 avril, le Normand de 43 ans aura passé six mois sur l’ISS, il bat ainsi le record national de temps passé dans l’Espace. Six mois qu’il n’a pas consacré qu’à faire des siestes en apesanteur.

à lire aussi Le départ de Thomas Pesquet de la Station spatiale internationale reporté à cause de la météo

Quatre sorties extravéhiculaires

Du 16 au 25 juin, l’astronaute français de l’ESA Thomas Pesquet a effectué 3 sorties dans l’espace avec l'astronaute de la NASA Shane Kimbrough. Ils ont installé 2 nouveaux panneaux solaires. Thomas Pesquet s'est rendu une nouvelle fois à l'extérieur de l'ISS le 12 septembre, accompagné de Akihiko Hoshide (JAXA), pour préparer le support d'installation de 2 nouveaux panneaux solaires qui rejoindront l'ISS en 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après deux sorties réalisées lors de la mission Proxima en 2017, Thomas Pesquet comptera donc six sorties dans l'espace. Un nouveau record pour l’astronaute français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

232 expériences scientifiques

Mais, plus que ces spectaculaires sorties en scaphandre, ce sont les expériences scientifiques qui rythment le quotidien de Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale. Les premières auxquelles il s’est attelé sont les expériences GRIP, GRASP, Myotones et TIME qui visent, grâce à la réalisation de plusieurs exercices, à étudier l’adaptation du corps et du cerveau à la vie dans l’espace (coordination main-œil, adaptation du système nerveux, tonus musculaire, perception du temps, etc.). Le Normand a ainsi subit de nombreux prélèvements sanguins, de salive ou encore d’urine visant à comprendre comment le corps humain réagit à sa vie dans l’Espace.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ultra-sons, biologie, métallurgie

Comme le raconte la NASA sur son site, Thomas Pesquet a aussi réalisé une expérience sur la possibilité de manipuler des éléments sans même les touchers grâce à des "ultra-sons", des ondes non-audibles. Le scientifique Pesquet s’est aussi découvert métallurgiste en travaillant sur des alliages pour améliorer les carburants spatiaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Élève ton Blob

Petit être ni-végétal ni-animal, Thomas Pesquet est aussi parti sur l’ISS avec quatre blobs (Physarum Polycephalum). Des blobs déshydratés qu’il a réveillé en septembre. Une expérience qu’il n’a pas mené seul car elle a été reproduite dans plus de 4.500 établissements scolaires français. La mission "Elève ton blob" vise à comparer le comportement de l'organisme sur Terre et en apesanteur, à bord de la Station spatiale internationale.

à lire aussi Le CNRS recherche 10.000 volontaires pour étudier le blob

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De splendides photos

Mais surtout, l’astronaute nous a régalé de photos de la Terre depuis l’Espace. qu'il réalisait, seulement les week-ends sur son temps libre avec un simple appareil de marque Nikon, bien accroché à l’aide de scratchs pour leur éviter de flotter dans l’ISS.