Le retour des allergies à l'ambroisie plus tôt que prévu

Nez qui coule, conjonctivite et yeux larmoyants : ce sont quelques symptômes d'une allergie à l'ambroisie. En Auvergne-Rhône-Alpes, une personne sur cinq serait touchée.

Résistante à la sécheresse

Cette plante invasive répand son pollen avec une semaine d'avance, explique Samuel ingénieur au Réseau national de surveillance aérobiologique : "La canicule et les fortes chaleurs ont favorisé la croissance de l'ambroisie et la dispersion de ses pollens un peu en avance cette année." Et la plante résiste bien à la sécheresse.

"Un risque d'allergie moyen"

"On a déjà un risque d'allergie qui est moyen, annonce Samuel Monnier, dans des départements comme l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et l'Ain. Et puis, malheureusement, ces quantités vont augmenter dans les jours et semaines à venir. Surtout si les conditions météo comme on a cette semaine restent ensoleillées, chaudes, venteuses."

Enlever les plants jusqu'en septembre

Le risque d'allergie devrait être élevé entre la fin du mois d'août et le mois de septembre. Pour lutter contre l'ambroisie, chacun peut - sauf ceux qui sont allergiques - enlever ou couper les plants, "en mettant masque et gants", conseille Samuel Monnier. Mais que pendant le mois d'août. Ensuite, en septembre, il vaut mieux s'abstenir, pour éviter que les graines se répandent. On peut aussi signaler cette plante invasive sur une plateforme pour tenter de l'éliminer. Cette plante est aussi redoutée par les agriculteurs, parce qu'elle s'impose sur leurs cultures et font diminuer les rendements.