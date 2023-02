Retour des allergies aux pollens en Provence : voici les conseils d'un médecin

Le nez qui coule et les yeux qui piquent... C'est le retour des allergies aux pollens en Provence. Avec les températures très douces de ces derniers jours, la Provence est particulièrement touchée. Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont placés en rouge sur la carte de France . Les Provençaux allergiques souffrent plus tôt que prévu. Voici les conseils d'un médecin.

ⓘ Publicité

Plus de monde en pharmacie

Parmi ceux qui souffrent en ce moment, il y a Marguerite, allergique depuis une trentaine d'années. En ce moment, elle a plus de mal à respirer : "C'est très fatigant, mais comme je suis une battante je ne me laisse pas emporter par mon allergie !" Estelle, âgée d'une quarantaine d'années, vit plus difficilement cette période : "Toujours avoir la goutte au nez et la gorge qui gratte, ce n'est pas génial. Il faut toujours se laver le nez et prendre un antihistaminique si besoin."

Du côté des pharmacies, les personnes allergiques consultent davantage depuis plusieurs jours. Cécile Carme, pharmacienne à Septèmes-les-Vallons, l'a bien remarqué : "Des gens qui toussent, les yeux qui pleurent, le nez qui coule... Le seul conseil que l'on peut donner aux gens, c'est de se laver le nez un peu plus régulièrement. Mais aussi de ne pas trop sortir, surtout quand il y a du vent."

Les conseils d'un allergologue

La douceur actuelle n'arrange rien à ce retour des allergies : "Il y a un décalage un petit peu plus précoce , assure Yann Massabie, allergologue à La Seyne-sur-mer. Globalement, c'est un peu plus étalé et en moyenne un peu plus puissant." Le médecin propose alors plusieurs conseils pour les allergiques :

Ne pas trop aérer votre logement pendant les jours de vent.

Ne pas étendre son linge, un jour de vent, car le pollen va se fixer sur le linge humide.

Pour les cheveux longs, se les laver après une randonnée en campagne.

En Provence, la période des pollens ne fait que commencer. Après le cyprès, le platane et surtout les graminées sont attendus fin mars ou début avril.