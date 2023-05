Retour des soignants non-vaccinés : 21 personnes concernées au CHU de Saint-Étienne

Le décret qui met fin à l'obligation vaccinale des soignants est paru au Journal officiel dimanche. Selon le ministère de la Santé, autour de 0,3% des agents hospitaliers ont été suspendus en août 2021 pour avoir refusé cette obligation. La proportion est du même ordre au CHU de Saint-Étienne puisque 21 personnes sont concernées; soit 0,25% des effectifs.

Le CHU souhaite garder les remplaçants

Les personnes concernées sont infirmières, aides-soignants, psychologue ou agent d'entretien par exemple. L'une a a déjà repris un poste au CHU stéphanois en début de semaine. Les autres doivent revenir dans les prochains jours, ou n'ont pas encore donné de réponse à la direction. Elle a écrit aux 21 salariés suspendus depuis août 2021 en leur proposant de revenir sur un poste équivalent à celui qu'ils occupaient au moment de leur suspension. Mais pas forcément le même poste, car ils ont pour la plupart été remplacés, et le CHU de Saint-Étienne tient à garder les remplaçants.

Affecter les personnels non vaccinés à un poste différent de celui qu'ils occupaient avant août 2021 permet aussi selon la direction d'éviter de stigmatiser ces salariés. Quel que soit le service où le salarié revient, ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas en contact avec des patients immunodéprimés, à la fois pour la protection des patients et de l'ensemble des personnels, précise le CHU de Saint-Étienne. "On ne va pas leur proposer un poste en hématologie ou avec des personnes âgées immunodéprimées", confirme Philippe Orliac, directeur des soins et coordonnateur général des soins au CHU de Saint-Étienne.

Il précise qu'il n'y a "pas eu de rupture" avec les 21 personnels suspendus depuis presque deux ans, qui "réintègrent le CHU sur la base du volontariat". "S'ils ne souhaitent pas le réintégrer, nous les suivrons aussi dans leur décision", ajoute-t-il.