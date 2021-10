Retour des "virus de l'hiver" : les conseils d'une pédiatre messine

Santé Publique France alerte sur une possible épidémie de bronchiolite, chez les enfants de moins de deux ans. Plus globalement, on assiste au retour des "virus de l'hiver", après près de deux ans de pandémie de Covid. On fait le point avec une pédiatre messine.

Dans son dernier avis, le conseil scientifique alerte sur l'épidémie de bronchiolite - cette maladie respiratoire qui touche les bébés de moins de deux ans - et qui pourrait "être de grande ampleur". De façon générale, les "virus de l'hiver" sont en train de faire leur retour, après deux saisons d'accalmie en raison notamment de la stricte application des gestes barrières. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Le docteur Dominique Lemarié, pédiatre à Metz et déléguée en Lorraine du SNPF (Syndicat national des pédiatres français) était l'invitée de France Bleu Lorraine ce mardi.

Avec le confinement, les gestes barrières, il y a eu moins d'exposition aux virus, et donc moins de fabrication d'anticorps."

Elle constate effectivement, dans son cabinet, plus de consultations liées à ces virus hivernaux, et notamment le VRS, responsable de la bronchiolite "mais qui ne l'entraîne pas systématiquement. C'est une complication que font souvent les plus jeunes et les plus fragiles." Et la recrudescence s'explique cette année, "parce qu'avec le confinement, les gestes barrières, il y a eu moins d'exposition aux virus, et donc moins de fabrication d'anticorps. Tous les nourrissons de l'année dernière, qui n'ont pas été malades, vont être en contact avec ces virus."

De fait, les enfants nés après mars 2020 ont connu une sorte de mise sous cloche, et sont donc moins bien immunisés, "tout comme leurs parents, si c'est leur premier enfant - ils risquent d'être un peu plus malades, puisqu'ils n'ont pas non plus été exposés".

Fin du masque à l'école : "il faut faire son immunité"

Dans ce contexte, faut-il s'inquiéter de la fin probable, d'ici quelques jours, du port du masque à l'école en Moselle ? "Non, rassure Dominique Lemarié. Il va falloir quand même tout doucement lever les mesures barrières. En revanche, il ne faut pas les lever brutalement et il faudra savoir revenir en arrière si on se rend compte qu'il y a une recrudescence du coronavirus ou de maladies trop importantes. Mais de toute façon, il faut faire son immunité", explique la pédiatre, qui donne l'exemple de la varicelle : "les enfants qui n'ont pas été en contact suffisamment tôt avec ce virus risquent de faire une forme plus tardive, et donc plus grave."

Et en attendant de savoir si le vaccin contre le Covid-19 est recommandé, ou non, pour les enfants de moins de douze ans, elle insiste sur l'importance de bien être à jour des vaccins obligatoires.

Les signaux d'alerte qui doivent amener à consulter

Si l'enfant a le rhume, "il faut bien lui nettoyer le nez et le surveiller", explique Dominique Lemarié. Il faut s'inquiéter "s'il mange moins de la moitié de ses quantités habituelles, s'il est vraiment gêné par sa toux, ou qu'il présente une détresse respiratoire, un sifflement quand il expire." La fièvre en elle-même "n'est pas un signe de gravité. Il faut regarder la réponse de l'enfant au paracétamol. S'il réagit bien, que son comportement est normal, on continue simplement les lavages de nez, s'il ne répond pas au médicament, c'est une indication à consulter."