Retour des virus de l'hiver : les professionnels de santé lorrains craignent "un cumul des pathologies"

Dans les pharmacies lorraines, les comprimés pour la gorge ou de spray à l'eau de mer se vendent à nouveau très bien. Ces virus de l'hiver traditionnels, comme les rhinopharyngites, les bronchites ou les gastro-entérites s'étaient fait oublier l'année dernière avec les confinements. Ils font bel et bien un retour en force cette année. Ils. "Les virus recirculent, confirme Audrey Carpentier pharmacienne à Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle. Il y a le fait qu'on a porté le masque pendant près de deux ans, notre immunité est plus faible".

Relâchement des gestes barrières

Pour René Paulus, président du conseil de l'Ordre des pharmaciens du Grand Est, cela s'explique aussi par un relâchement de la population sur les gestes barrières. "On constate en pharmacie une baisse notable de délivrance de gel hydroalcoolique, observe-t-il. C’était quelque chose qui nous semblait acquis pendant les deux ans de crise sanitaire. Et on s’aperçoit qu’il y a un certain relâchement."

Cumul de pathologies ?

Le retour de bâton risque d'être important, c'est en tout cas ce qui inquiète René Paulus. "Nous craignons un cumul de pathologies, on va commencer à vacciner contre la grippe, j’espère qu’on n’aura pas un cumul de toutes ces pathologies qui risqueraient de mettre à mal les activités des professionnels de santé, qui pourraient se retrouver à gérer plusieurs pathologies en même temps."

Le pharmacien appelle donc à ne pas relâcher les efforts : "ces pathologies sont certes bénignes, mais quitte à faire, autant s’en passer."