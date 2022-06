Retour du Covid dans l'Indre : "Il faut mener une vie normale mais les gens fragiles doivent être vigilants"

On n'en parlait plus trop ces derniers temps, mais le Covid fait son retour. "Ça a doublé en quinze jours, constate le docteur Christian Moreau, secrétaire général de l'ordre des médecins dans l'Indre. Il y a environ 700 nouveaux cas par semaine". Invité de France Bleu Berry ce mardi, il explique que les personnes vulnérables doivent rester très vigilantes face à cette reprise épidémique.

Selon lui, la vie qui reprend avec notamment les regroupements festifs favorise la reprise du Covid. "Il est certain que plus on est ensemble, plus ça participe, dit-il. Néanmoins, on ne va pas non plus confiner les gens à perpétuité. Il faut mener une vie normale, mais les gens qui sont âgés ou fragiles doivent être plus vigilants".

Le nombre de cas augmente, mais pas le nombre d'hospitalisations ou le nombre de morts

Le docteur Christian Moreau insiste également sur l'importance de la vaccination pour les plus vulnérables. "Après 65 ans, le premier conseil c'est d'aller faire la quatrième dose, explique-t-il. Il faut la faire environ quatre à six après la dernière injection ou infection".