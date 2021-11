Le gouvernement annonce un renforcement des restrictions sanitaires dans 39 départements dont la Vendée et la Loire-Atlantique. Parmi les annonces, un retour d'une jauge à 75% dans certaines salles de spectacles et en discothèque.

Loire-Atlantique et Vendée : retour d'une jauge à 75 % pour les concerts "debout" et les discothèques

le masque obligatoire de retour dans les lieus soumis au pass sanitaire et une jauge à 75% pour les concerts debout et les dicothèques

C'est un mot qu'on avait presque oublié : "jauge". Le gouvernement annonce ce matin le retour d'une jauge à 75% dans les 39 départements où le taux d'incidence dépasse les 50. La Vendée et la Loire-Atlantique sont concernées. À partir de lundi 8 novembre, tous les lieux de concerts ou spectacles avec un public debout, mais aussi les salles de danse et les discothèques ne pourront donc plus faire le plein : leur capacité sera réduite d'un quart. Cette mesure gouvernementale vient s'ajouter au retour du masque à l'école à partir de lundi prochain, mesure annoncée mercredi.

Retour du masque en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, le préfet a décidé d'aller encore plus loin dans les restrictions. Le port du masque obligatoire fait son retour dans les lieux soumis aux pass sanitaire dès ce lundi 8 novembre. Concrètement, le masque redevient indispensable pour circuler dans un restaurant, ou durant une séance de cinéma.

Du coté de la Vendée, la préfecture nous indique qu'un communiqué spécifique est en cours de rédaction. D'autres mesures seront donc sans doute annoncées dans les prochaines minutes.

à lire aussi Coronavirus : le masque à nouveau obligatoire à l'école dans 39 départements dès la semaine prochaine

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s'inquiétait ce jeudi du "rythme actuel de transmission en Europe" qui est "très préoccupant". Le directeur européen de l'organisation internationale s'inquiète "d'être de nouveau l'épicentre" de l'épidémie. Le Vieux Continent pourrait compter "un demi-millions de morts" supplémentaires d'ici février prochain à ce rythme de propagation.