Retour du masque obligatoire à Cherbourg dans les rues piétonnes

La 5e vague continue de progresser et la ville de Cherbourg-en-Cotentin durcit ses mesures sanitaires. Le maire, Benoît Arrivé, a pris un arrêté municipal : à partir de ce vendredi 3 décembre le masque est de nouveau obligatoire dans les rues piétonnes de Cherbourg pour les plus de 11 ans. Une mesure prise en perspective de l'affluence commerciale et festive à venir en ville avec les fêtes de fin d'année indique la municipalité.