Retour du masque obligatoire à Nancy : "c'est embêtant mais il faut jouer le jeu"

Le port du masque obligatoire en extérieur est de retour depuis jeudi dans les villes de plus de 5000 habitants dans la métropole du Grand Nancy et les agglomérations de Pont-à-Mousson et Longwy. Dans les rues de Nancy, la mesure est reçue avec pas mal de résignation

C'est une habitude que beaucoup pensait pouvoir oublier pour un peu plus longtemps. Il faut de nouveau porter le masque en extérieur à Nancy et plusieurs villes de Meurthe-et-Moselle. La décision a été prise samedi dernier par la préfecture et elle est entrée en vigueur depuis ce jeudi 22 juillet. Le retour de cette obligation doit permettre de lutter contre la reprise de l'épidémie.

Dans les rues, la mesure n'est pas accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, c'est même la résignation qui domine.

Sous le soleil, le masque tombe

Certains ont choisi de ne pas le porter ou alors à moitié, "quand il n'y a personne dans la rue je me permets de l'enlever mais je le remets dès qu'il y a du monde" précise Cassie. Assise en plein soleil en attendant son bus, la jeune femme pensait en avoir fini avec le port du masque obligatoire : "j'en ai marre, il fait chaud j'ai du mal à respirer c'est vraiment gênant".

La chaleur et le soleil comme principaux arguments de ceux qui font tomber le masque. Antoine ne voit pas l'utilité de la garder alors qu'il est seul dans la rue : "quand il y a personne autour de moi je ne vois pas l'intérêt, en plus on est en plein air". Un argument partagé par Caroline qui par contre "le porte régulièrement, même si je ne comprends pas, c'est pour la sécurité de chacun".

Respect des consignes

Axel vient de Strasbourg, où le port du masque en extérieur n'est pas obligatoire, il voit un avantage à cette mesure : "les gens quand ils ne portent pas le masque en permanence, il tripote tout le temps en le mettant dans leur sac, leur poche, le sortant, là au moins il est sur le visage et ça ne bouge pas".

Les rues ne sont tout de même pas uniquement composées de personnes sans masque, la mesure semble globalement respectée. Avec son masque vert bien remonté jusqu'en haut du nez, Hervé suit la règle, "c'est embêtant mais il faut jouer le jeu".

Pour Odile c'était une évidence : "j'estime que les consignes sont les consignes, je suis d'une génération où nous avons appris à respecter les consignes alors je les respecte et c'est tout". De son côté, Alain avait même du mal se faire l'absence d'obligation "souvent j'oubliais de l'enlever en sortant des commerces", mais pour lui hors de question de jouer avec les gestes barrières : "j'ai le covid, je sais ce que c'est. J'ai été hospitalisé 7 jours dont 5 sous oxygène. Je n'ai pas envie que les autres soient contaminés et vive cela"