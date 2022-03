Retour du plan blanc à l'hôpital de Cherbourg

Face à la hausse du nombre de cas de Covid et à la reprise des hospitalisations liées à l'épidémie, le centre hospitalier du Cotentin a rétabli le plan blanc à compter de ce lundi 28 mars.

Le Centre hospitalier public du Cotentin, comme tous les hôpitaux, doit s'adapter constamment afin d'apporter la réponse la plus pertinente à l'état sanitaire du territoire. Dans le contexte d'épidémie actuel, étant donné le niveau de saturation des soins non programmés, la situation critique en matière de lits et un taux d'absentéisme important, l'établissement a été amené à prendre la décision de déclencher à nouveau son plan blanc à partir de lundi 28 mars pour une durée indéterminée.

Le plan blanc précédent avait été levé au début du mois alors que 33 patients victimes du covid, étaient comptabilisés dans l'établissement, dont 3 en réanimation. Aujourd'hui, les chiffres sont montés à 52 patients hospitalisés dont 5 en réanimation.

L'activation du plan blanc ne suspend pas automatiquement les congés des professionnels. En revanche, cela permet à l'établissement de modifier les plannings pour s'adapter aux besoins des différents services.