Retour du printemps : le pollinarium du jardin de la Perrine à Laval entre en action

Le retour du printemps est aussi synonyme de retour des pollens ! Ceux qui vous font tousser, pleurer, éternuer. En France des pollinariums voient le jour un peu partout depuis dix ans. Ce sont des espaces verts où sont rassemblées les principales espèces de plantes allergisantes d'une région. Il y en a six en Pays de la Loire, dont un au jardin de la Perrine sur les hauteurs de Laval. Ce pollinarium est géré par les agents de la ville et il fonctionne à plein régime en ce moment.

Tous les matins, Marie-Yvonne Gavalon, une des jardinières de la Perrine, mesure le pollen à l'aide d'une spatule enduite de glycérine. "Je tapote les bourgeons sur ma petite planche, j'observe et ensuite j'entre les données sur un ordinateur" explique cette agent de la ville. Les informations sont ensuite compilées par l'Association des Pollinariums sentinelles de France dont l'antenne régionale est basée à Nantes.

"Ces données sont utiles pour les professionnels de santé mais aussi les gens allergiques. Et maintenant que le masque est tombé, cette année les gens vont être un peu plus embêtés par les pollens" estime Marie-Yvonne Gavalon. Le pollinarium de Laval est situé à quelques mètres de la tombe du Douanier Rousseau.

Les premiers pollens détectés dans l'air provenaient des noisetiers en janvier. "En ce moment ce sont les bouleaux qui entrent en émission" observe la jardinière. Le pollinarium de Laval a ouvert en 2013 et permet aussi de valoriser les mauvaises herbes. "Au début, c'était un peu bizarre parce qu'une mauvaise herbe on l'arrache d'habitude. Là on regarde les plantes différemment" conclut Marie-Yvonne Gavalon.

En 2050, la moitié des Français allergiques ?

Les pollinariums sont des outils dits "thérapeutiques" très utiles d'après Julia Maguéro. Cette salariée de l'Association des Pollinariums Sentinelles prévient : la quantité de pollen dans l'air ne va pas diminuer en raison du réchauffement climatique. "_Cela va étendre la durée des saisons polliniques_, avec une influence sur la quantité de pollens émise dans l'air puisqu'il fait plus chaud. Il y a un véritable enjeu de santé publique, sachant que le nombre d'allergiques au pollen en France augmente tous les ans. Actuellement, on est à peu près à 12,5% de la population et on estime qu'en 2050, il pourrait y avoir 50% des Français allergiques aux pollens" déclare Julia Maguéro.