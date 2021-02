Retour du public dans les stades : des expérimentations possibles "d'ici 3 ou 4 semaines"

"Nous travaillons avec le secteur de la culture et du tourisme à des expérimentations qui devraient voir le jour d'ici 3 ou 4 semaines", a affirmé Roxana Maracineanu, ce vendredi 26 février, sur BFMTV. "Dans ces expérimentations, on pourra intégrer toutes les nouvelles technologies de crise comme les vaccins, les tests salivaires et antigéniques, et également tous les outils de la stratégie 'tester-alerter-protéger' comme des QR codes par zone (dans les stades) qui pourront être utilisés", a précisé la ministre des Sports.

Interrogé sur la possibilité de voir ces expérimentations réalisées en partie à Lyon, comme souhaité par le président de l'OL Jean-Michel Aulas, la ministre des Sports n'a pas confirmé ni infirmé cette éventualité : "Nous n'avons pas pris de décision. C'était intéressant de discuter [le week-end dernier NDLR] avec M. Aulas qui s'était pas mal avancé avec un institut médical pour travailler son protocole", a-t-elle déclaré.

La ministre avait indiqué samedi dernier que ces expérimentations pour le retour du public dans les stades en France auraient un "sens" "si les difficultés [sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, NDLR] "continuaient".

Dans le secteur culturel, des concerts-tests avec public à Marseille et Paris sont déjà prévus en mars et avril, si le contexte le permet.