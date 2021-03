Retour du vaccin Astrazeneca : "une excellente nouvelle" selon un pharmacien ardennais

Moins d'une semaine après sa suspension, l'autorité européenne du médicament a de nouveau assuré ce jeudi que le vaccin d'Astrazeneca était sûr et efficace. Pour Fabrice Camaioni, pharmacien à Revin et président de la commission métier pharmacien à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, il s'agit d'une "excellente nouvelle". La vaccination doit reprendre dès ce vendredi après-midi et devrait commencer sous peu en officine.

"On s'y attendait", explique le pharmacien. "Manifestement, le vaccin Astrazeneca n'a pas d'incidence néfaste, n'a pas d'effet indésirable particulier. En tout cas, on n'a pas fait la relation". Fabrice Camaoni ajoute : "C'est une très bonne nouvelle parce que nous devons donner un coup d'accélérateur à la vaccination dans notre pays".

Chaque médicament bénéficie d'une balance bénéfice-risque

Pour autant, le pharmacien déplore la suspension dont le vaccin a fait l'objet : "Ce qui avait été annoncé lundi, ça n'a pas trop de sens. Je pense que la pression était un peu trop forte pour nos hommes politiques". Fabrice Camaioni dénonce l'emballement autour des quelques cas d'effets secondaires relevés : "On avait oublié quelque part que chaque médicament bénéficie d'une balance bénéfice-risque. Il apporte des bénéfices et il peut faire courir quelques risques. Si la balance est largement favorable, comme c'est le cas de ces vaccins, et bien on y va ! Le paracétamol a également une balance bénéfice-risque très favorable. Néanmoins, il y a des risques avec ce médicament. Aucun médicament n'est banal", rappelle le pharmacien.

Néanmoins, il relève que cette cacophonie a entraîné une méfiance d'une partie de ses patients : "Nous avons en effet eu quelques désistements, ce qui semblait à la fois logique et prévisible. Néanmoins, je suis assez agréablement surpris de voir que ces désistements ne sont pas légion. On avait que quelques personnes." Certains ont pour autant demandé s'ils pouvaient choisir le vaccin eux-même. Impossible selon le pharmacien : "En officine, pour l'instant, ce ne sont que des doses Astrazeneca. Il y aura courant avril-mai les Johnson&Johnson. En revanche, les vaccins ARN ne sont réservées que pour les centres de vaccination".

Réécouter l'interview de Fabrice Camaioni, pharmacie à Revin :