Retour sur terre de Thomas Pesquet : le Girondin ex-astronaute Jean-François Clervoy salue sa générosité avec le public

Après six mois passés en apesanteur à bord de l'ISS, Thomas Pesquet revient sur terre ce vendredi. Un retour qui sera suivi de près par le patron de Novespace à Bordeaux-Mérignac, par Jean-François Clervoy, lui-même ancien astronaute, impressionné par la relation qu'il a noué avec le public.

Thomas Pesquet sera donc ce vendredi le dixième français à avoir boucler une aventure spatiale, de plus de six mois, depuis le premier vol de Jean-Loup Chrétien il y a 34 ans. Il aura passé 196 jours en apesanteur et fait profiter le monde entier de ses photos sur les réseaux sociaux. Il a noué ainsi une belle relation avec le public de cette manière, selon Jean-François Clervoy lui-même ancien astronaute et désormais patron de Novespace, filiale du CNES, à Bordeaux-Mérignac.

"Il a permis de rapprocher le public de ce que vit l'astronaute"

Au delà des expériences et du travail qu'il avait à faire, Thomas Pesquet a passé son séjour dans l'espace à communiquer avec le public sur sa mission grâce aux photos qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Il l'a fait "sur son temps personnel et c'était important" selon Jean-François Clervoy, impressionné par la manière dont il a su enthousiasmer les Français en particulier.

"Je l'ai senti en forme il y a trois jours au téléphone, mais il faut qu'il sache que la réadaptation à la vie sur terre va prendre au moins 3 semaines"

Thomas Pesquet va monter dans le vaisseau Soyouz à la mi-journée, pour se détacher de l'ISS. La descente va durer 3h30 et Thomas Pesquet sera récupéré avec son collègue russe Oleg Novitski dans les steppes du Kazakhstan. Ensuite, il faudra se réadapter à la vie sur terre et "ce sera long" explique Jean-François Clervoy, qui a accompli trois missions à bord des navettes américaines Atlantis et Discovery en 1994 1997 et 1999.

