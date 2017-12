La société EARL Pisciculture du Talbat procède au retrait de la vente et au rappel de 1.400 rillettes de truite fumée ne présentant pas les garanties sanitaires nécessaires à leur commercialisation.

Chauvigny, France

La préfecture de la Vienne alerte les consommateurs sur certains produits de la pisciculture du Talbat dans la Vienne.

Les produits concernés par ces mesures présentent les caractéristiques suivantes : - Produits de type : verrines - Nature des produits : rillettes de truite fumée - Marque commerciale : Pisciculture du Talbat - Numéros de lot : tous - Date de péremption : toutes

Ces produits ont été commercialisés entre décembre 2016 et décembre 2017 dans différents lieux de vente (marché de Chauvigny et supermarchés) situés dans le département de la Vienne. Les magasins concernés ont mis en place des affichettes au niveau des rayons afin d’informer les consommateurs.

La méthode de stérilisation pointée du doigt

La pisciculture du Talbat utilise une grande cuve métallique au lieu d'un autoclave, un matériel spécialisé. Une méthode qui n'est pas réglementaire. Mais acheter un autoclave n'est pas évident pour les petits producteurs car la solution est coûteuse, comptez des dizaines de milliers d'euros en investissement.

Le pisciculteur Jean-Paul Boureau rassure les clients : "il n'y a pas de danger pour la santé" avant de poursuivre " on conserve des lots témoins après chaque stérilisation" et selon lui, ils ne présentent aucune anomalie. Le pisciculteur souligne aussi le fait qu'aucun client ne se soit plaint.

Un nouveau coup dur pour cette pisciculture

C'est un nouveau coup dur pour cette pisciculture. En 2013, elle avait dû fermer plusieurs mois, 30 tonnes de poissons avaient été détruites après un virus contagieux détecté chez certains poissons. Cela représentait alors 400.000 euros de perte pour l'éleveur.

Cette mauvaise nouvelle tombe à l'approche des fêtes de fin d'année. Jean-Paul Boureau redoute d'ores et déjà des répercussions économiques car il n'est plus question de produire une seule verrine avant d'avoir le matériel réglementaire. Et la pisciculture ne sera équipée que d'ici fin 2018.