RÉTRO 2019 - L’hôpital d’Auxerre doit se refaire une santé financière

Auxerre, France

Depuis 2015, le centre hospitalier d'Auxerre, dans l'Yonne, perd de l'argent. Il accuse désormais un déficit cumulé de 26 millions d'euros. Un Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins (Copermo), c'est à dire un plan de restructuration, est en cours. Ce gouffre financier pèse d'abord sur les partenaires de l'établissement.

Pascal Gouin, directeur de l'hôpital d'Auxerre © Radio France - Alexandre Berthaud

L’hôpital d'Auxerre obligé de faire des économies Copier

L'hôpital n'arrive plus à payer ses fournisseurs. En octobre dernier, la dette se chiffrait à 18 millions d'euros. L'agence régionale de santé a donc demandé au directeur, Pascal Gouin, d'élaborer un plan d'économie.

Des postes supprimés

Au mois d’octobre, sur France Bleu Auxerre, il énumérait déjà quelques pistes : "on va probablement être obligé de supprimer une centaine de postes. Principalement des départs à la retraite" avançait-il alors, "le temps de repas inclus dans le temps de travail sera sans doute remis en question".

Les soignants de l'hôpital d'Auxerre se sont massivement déplacés pour cette marche blanche © Radio France - Boris Loumagne

Des solutions que les agents hospitaliers trouvent injustes, eux qui dénoncent régulièrement la dégradation de leurs conditions de travail. D’autant, soulignent-ils que, très souvent, les pauses déjeuner ne sont pas prises.

Les Auxerrois aussi sont inquiets pour leur hôpital, tant il est compliqué de bien se faire soigner dans l'Yonne en raison du manque de médecins.

Les difficultés de l'hôpital d'Auxerre expliquées aux participants des Foulées Roses © Radio France - Damien Robine

"Il faut développer la chirurgie ambulatoire" - Le docteur Anne-Laure Villing

Le 10 décembre, le directeur a confirmé la suppression de 83 postes pendant que dix chefs de services réfléchissaient à de nouvelles sources de recettes : "pour augmenter la rentabilité d’un établissement, il faut être le plus efficace et le plus rapide possible" explique le docteur Anne-Laure Villing, chef de pôle cancérologie au centre hospitalier, "la chirurgie ambulatoire et l’hôpital de jour vont donc être privilégiés ainsi que les soins externes que ce soit en biologie ou en radiologie".

Les pistes d’économies et de recettes supplémentaires seront présentées au ministère de la santé en juin prochain.