Retrouvez les lieux de dépistages à la Covid-19 en Mayenne pendant les vacances de la Toussaint

Chaque semaine des bus de dépistage gratuit de la Covid-19 sillonnent le département de la Mayenne. Retrouvez les lieux et horaires pour les vacances de la Toussaint.

Les dépistages gratuits et sans rendez-vous à la Covid-19 se poursuivent en Mayenne. Retrouvez les lieux de passages des bus qui vont parcourir le département pendant les vacances de la Toussaint. Les dépistages sont ouverts de 9h00 à 13h30 et de 16h00 à 19H30. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité, de votre carte vitale et d'un masque.

A Laval et dans son agglomération :

• Lundi 19 et 26 octobre : A Laval sur le parking de la cité administrative, rue Mac Donald

• Mercredi 21 et 28 octobre : A Saint-Berthevin sur le parking du centre commercial E. Leclerc

• Jeudi 22 et 29 octobre : A Laval, Technopole sur le parking de l'IUT, place Georges Macé

• Vendredi 23 et 30 octobre : A Laval, zone des Bozées sur le parking du Palindrome, rue Albert Einstein

• Samedi 24 et 31 octobre : A Laval, centre-ville, sur la place du 11 novembre (chalet prévention)

Dans les communautés de communes du département :

• Mardi 20 octobre : A Port-Brillet sur le parking de la maison de santé, rue du 8 mai 1945•

Jeudi 22 et 29 octobre: A Château-Gontier-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre

• Vendredi 23 et 30 octobre: A Mayenne sur le parvis du Théâtre, place Juhel

• Samedi 24 octobre : A le Genest-Saint-Isle , Parc du Plessis, chemin de Pinceloup à proximité de la Salle des Sports « Espace Roger Janvier »

6 centres de dépistages sur rendez-vous assurés par des laboratoires de biologie médicale en drive ou sur site (sur rendez-vous)

Château-Gontier-sur-Mayenne, Biolaris (02 43 59 29 00)

Evron, Synlab (02 43 01 25 01)Laval, drive centre hospitalier (02 43 66 51 51 ou sur DoctoLib)

Laval, Biolaris (02 43 59 29 00)Mayenne, Synlab (02 43 00 99 00)

Villaines La Juhel, Synlab (02 43 03 23 86)