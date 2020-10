Retrouvez les points de dépistages à la Covid-19 en Mayenne du 12 au 17 octobre

Chaque semaine des bus de dépistage gratuit de la Covid-19 sillonnent le département de la Mayenne. Retrouvez les lieux et horaires pour la semaine du 12 au 17 octobre.

Les dépistages gratuits et sans rendez-vous à la Covid-19 se poursuivent en Mayenne. Retrouvez les lieux de passages des bus qui vont parcourir le département du lundi 12 au samedi 17 octobre. Les dépistages sont ouverts de 9h00 à 13h30 et de 16h00 à 19H30. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité, de votre carte vitale et d'un masque.

Laval et alentours

Lundi : Laval, place de la cité administrative, rue Mac Donald

Mercredi : Saint-Berthevin, parkingdu centre commercial Leclerc

Vendredi : Laval, zone des Bozées, parking du palindrome, rue Albert Einstein

Samedi : Centre-ville, à proximité du chalet prévention, place du 11 novembre

Ailleurs en Mayenne

Mardi : Grez-en-Bouère, place de la mairie

Jeudi : Château-Gontier-sur-Mayenne, parc Saint-Fiacre, halle du Haut-Anjou

Vendredi : L'Huisserie, place du Maine