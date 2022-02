Réunion des ministres de la santé de l'UE : vers une "déclaration de Grenoble"

Olivier Véran a annoncé ce jeudi qu'il avait proposé à ses homologues, les ministres européens de la santé, de signer dans les jours qui viennent une "déclaration de Grenoble." Le ministre français de la santé est revenu sur cette déclaration lors de la conférence de presse qui s'est tenue après la réunion informelle qui s'est tenue au Musée de Grenoble.

Olivier Véran : "Il y a encore quelques années, quand on parlait d'Europe de la santé, on s'entendait répondre : la santé, c'est l'affaire des Etats. Personne ne dit que la santé ne serait plus l'affaire des Etats. Ce que nous que nous disons c'est que la santé c'est l'affaire des Etats et de l'Europe. Si la santé n'était que l'affaire des états nous aurions été en grande difficulté pour être à la fois le premier pays acheteur, producteur, exportateur, et donateur de vaccins. Si la santé n'était que l'affaire des Etats nous aurions eu de grandes difficultés à nous coordonner pour mettre en place par exemple un Green Pass européen pour assurer la libre circulation. Nous n'aurions pas pu échanger les informations les uns avec les autres comme nous faisons quasi quotidiennement pour pouvoir nous prévenir mutuellement des modifications ou de nouveaux résultats scientifiques."

"Momentum"

"Nous ne vivons pas dans un monde figé ; nous vivons dans un monde qui est en cours de vieillissement des populations européennes, ce qui nous met face à des enjeux communs. Ce mur démographique il est devant nous, il est commun à toute l'Europe, et par ailleurs nous nous sommes rendus compte à travers cette crise sanitaire qu' il y avait un enjeu de souveraineté européenne pour accéder à des produits de santé essentiels : je pourrais vous parler des masques, je pourrais vous parler des médicaments, des vaccins. Cet enjeux de souveraineté, il nécessite que nous soyons coordonnés les uns avec les autres pour être plus efficaces, et cette déclaration d'intention que nous appelons "la déclaration de Grenoble" c'est le fondement de la construction au fil des mois, au fil des années (de cette politique de santé, ndlr). Nous considérons que c'est le moment - le Momentum - particulier que nous voulons saisir pour faire progresser l'idée d',ensemble pour parler de la santé nous sommes plus forts que la somme des individualités qui composent l'Union européenne."