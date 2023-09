Revalorisation des soignants : "De la poudre de perlimpinpin" juge une aide-soignante en Mayenne

Un nouveau coup de pouce financier pour trouver une parade à la crise de l'hôpital : le gouvernement a annoncé un total de plus d'un milliard d'euros de revalorisations pour les soignants, en faveur notamment du travail de nuit et le dimanche.

ⓘ Publicité

"Ce ne sont pas des mesurettes", Aurélien Rousseau, ministre de la Santé

L'annonce a été faite par la Première ministre Elisabeth Borne à l'occasion d'un déplacement à Rouen. "L'enjeu", a dit Mme Borne, est de reconnaître ces "contraintes particulières qu'ont les médecins" et soignants à l'hôpital : "le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés".

L'exécutif prévoit ainsi une hausse de 20% de l'indemnité pour travail du dimanche pour les personnels non-médicaux et une majoration de 25% de la rémunération pour les aides-soignantes et infirmières.

Ces annonces sont insuffisantes juge avec cette aide-soignante qui travaille à l'hôpital de Mayenne : "c'est de la poudre de perlimpinpin, ce sera inefficace. On attend la concrétisation de ces annonces car ça reste encore flou. 20% de plus le week-end, ça fait 10 euros de plus sur les 50 qu'on a en forfait. Avec 10 euros de plus par week-end, pas facile de trouver du personnel. Et puis peu de gens ont envie de faire les nuits, c'est pénible, ça fait souffrir, la fatigue. Madame Borne, ce n'est pas ça qui va faire changer notre beau métier".