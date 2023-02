Revalorisation du prix des consultations en Indre-et-Loire : "il y a une culpabilisation des médecins"

Il n'y aura sans doute pas d'accord entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins. Cinq sur six d'entre eux ont d'ores et déjà annoncé qu'ils s'opposaient à la proposition d'une hausse des tarifs de consultation de 25 à 26,5 euros, voire 30 euros, avant même la fin des négociations ce mardi soir.

"Au-delà du tarif de consultation, ce qui a profondément agacé les médecins, c'est la façon dont les négociations se sont conduites. Nous réclamons depuis des années une augmentation de la rémunération des médecins, notamment via les forfaits, soit la part versée par l'Assurance maladie qui permet de suivre une population. Pour l'instant, cette part qui est de 17% et non pas de 20% comme l'affirme le ministre, elle ne permet pas de suivre les patients avec une ou plusieurs maladies chroniques. On voudrait investir dans nos cabinets pour louer plus de locaux, pour embaucher plus de personnels, car s'il n'y a pas plus de médecins dans les années à venir, il va falloir suivre plus de patients sans nous épuiser. Il faut tenir dans la durée", précise Alice Perrain, déléguée régionale du syndicat MG France qui précise qu'en moyenne en France, un médecin suit 1.100 patients. Un chiffre qui augmente de 20% à 30% en Indre-et-Loire et dans la région Centre-Val de Loire.

Alice Perrain qui dénonce "cette culpabilisation des médecins" en leur demandant de travailler plus. Le syndicat dénonce également un manque de reconnaissance de la profession.