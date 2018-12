Réveillon 2019 : aux urgences, on redoute beaucoup plus l'excès d'alcool que le couteau à huitre

Les services d’urgences des hôpitaux gèrent l’affluence des appels au Samu et cette année, les opérateurs téléphoniques du 15 font le standard des médecins généralistes absents et se préparent au réveillon du 31 décembre avec ses excès d’alcool. Reportage au CHU de Nancy.

Le réveillon du 31 décembre, avec la fête de la musique, c’est la soirée la plus difficile aux urgences.

Nancy, France

Ambiance festive et alcoolisation, les médecins du Samu 54 redoutent beaucoup plus l'excès d'alcool que le couteau à huitre pour le réveillon du 31 décembre. Pour le Docteur Marie-Hélène PHILIPPE, responsable du centre 15 en Meurthe-et-Moselle, au CHU de Nancy : "Le réveillon du 31 décembre, avec la fête de la musique, c’est la soirée la plus difficile".

Durant les fêtes, les médecins régulateurs doivent aussi gérer la pénurie de généralistes absents durant les vacances et cette année, les médecins semblent très nombreux à avoir fermé leur cabinet sans avoir trouvé de remplaçants, notamment au nord de la Meurthe-et-Moselle.

Des renforts sont prévus pour la soirée du réveillon au centre d’appel 15 au CHU de Nancy, comme tous les ans. Sur l'ensemble de l'année 2018, les urgences de Nancy devraient accueillir plus de 90 000 patients et gèrent plus de 500 000 appels.