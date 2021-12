Réveillon à Toulouse : le préfet ferme les bars à deux heures du matin

Pour limiter la propagation du virus la soirée de Nouvel An, le préfet de Haute-Garonne a comme promis pris des mesures. Les bars seront fermés à deux heures du matin et la place du Capitole de Toulouse sera fermée.

Etienne Guyot, le préfet de Haute-Garonne a signé deux arrêtés ce jeudi concernant la soirée du réveillon du 31 décembre, dans le département en général et à Toulouse en particulier. Il s'agit pour la préfecture de laisser la fête exister, mais en limitant au maximum les risques de contamination alors que le variant Omicron du Covid laisse craindre le pire pour les prochaines semaines. A Toulouse, le taux d'incidence se situe à 757 cas pour 100 000 habitants. Il dépasse largement les 1 200 cas pour les 20-30 ans, la tranche d'âge qui fait le plus la fête en centre-ville à l'occasion du Nouvel An.

Les bars fermés à 2 heures du matin

Cette mesure concerne tout le département de Haute-Garonne mais c'est à Toulouse qu'elle aura le plus de conséquences pour les fêtards qui devront se coucher plus tôt...ou finir la soirée à la maison. Etienne Guyot ordonne la fermeture de tous les restaurants et début de boissons de 2 heures à 6 heures du matin, "sans dérogation possible".

La place du Capitole fermée toute la nuit

La place principale de Toulouse est interdite au public ce vendredi soir dès 18 heures et toute la nuit afin d'éviter tous les rassemblements propices à la propagation du virus. On sait que les Toulousains ont l'habitude de se retrouver place du Capitole pour se souhaiter une bonne année. Cela avait déjà été le cas l'an dernier dans le cadre des mesures de couvre-feu ordonnées par le gouvernement.

Les rassemblements de plus de dix personnes interdits

Les "rassemblement festifs" de plus de dix personnes sont interdits. Il s'agit bien sûr des rassemblements sur la voie publique. Rien ne vous empêche d'être plus nombreux dans le cadre privé, étant entendu qu'il faut prendre un maximum de précautions.

Le masque obligatoire dans le centre-ville et sur le quais

A Toulouse et seulement dans le centre-ville, la préfecture rend également obligatoire le port du masque entre 18 heures le 31 décembre et 6 heures le 1er janvier. Pour l'instant aucune mesure n'est annoncée pour la suite mais certaines communes et préfectures de France prennent déjà des mesures qui vont au-delà de la Nouvelle année.

L'interdiction des boissons alcoolisées sur la voie publique

Sans surprise et comme il l'avait laissé entendre à l'occasion d'un déplacement à Muret ce mercredi, le préfet interdit la consommation d'alcool sur la voie publique et dans des lieux extérieurs comme les parcs et les jardins pour toute la nuit du Nouvel An. Et ce pour tout le département.

Pas de fermeture des transports en commun

Il est à noter que le préfet n'a pas décidé de fermeture des deux lignes de métro toulousain. En effet, peu après que Tisséo ait annoncé l'ouverture toute la nuit de son métro en début de semaine, le ministre de l'Intérieur Géral Darmanin avait demandé à ses préfets de limiter les transports en commun la nuit du Nouvel An pour éviter un trop grand brassage de populations. Visiblement le préfet de Haute-Garonne n'a pas voulu complètement gâcher la fête...

Dans le Tarn, les débits de boissons et restaurant devront également avoir fermé leurs portes à deux heures du matin. Dans le Tarn-et-Garonne, le masque est à nouveau obligatoire en extérieur à Montauban, Moissac et Castelsarrasin de 8 heures à minuit, et pas seulement pour la nouvelle année.