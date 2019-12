Réveillon : apportez le champagne, pas les virus !

Wissembourg, France

Il a peut-être gâché l'ambiance lors de votre réveillon de Noël : le virus de la diarrhée aiguë est de retour !

L'Alsace est colorée en rouge et en orange sur la carte de surveillance du réseau Sentinelles, un réseau de médecins généralistes qui travaille avec l'Inserm et Santé publique France. C'est le nord de l'Alsace, le secteur de Wissembourg et du Parc des Vosges du Nord, qui est le plus touché, avec plus de 250 cas pour 100.000 habitants, en moyenne.

La carte du réseau Sentinelles pour la semaine 51 - Inserm

Il faut éviter les bisous et se laver les mains

Les réunions de familles, les fêtes de fin d'année, vont faciliter la dispersion des virus. Pour limiter les risques de propagation de la diarrhée aiguë, mais aussi de la grippe, il faut penser à se laver régulièrement les mains.

Il faut penser aussi à protéger vos proches : pas de bisous aux petits enfants et aux personnes âgées si vous vous savez malade. N'embrassez pas non plus vos amis ni vos collègues...

Il n'existe pas réellement de traitement pour venir à bout du virus, qui disparaît en principe rapidement.

Eviter l'alcool et les aliments gras

Si vous endurez les premiers symptômes de la gastro-entérite, ne vous forcez pas à manger, conseille le Dr Claude Bronner, médecin-généraliste à Strasbourg. Hydratez-vous, renoncez à l'alcool et aux aliments gras. "Le plus simple, c'est de s'écouter", assure le Dr Bronner, "il faut s'écouter, manger peu et boire pas mal de liquide, de l'eau et de la soupe. Laisser de côté complètement l'alcool."

Le Dr Claude Bronner : Ne vous forcez pas à manger ! Copier

Le réseau Sentinelles a coloré la région en jaune pour la varicelle mais la grippe n'a pas atteint l'Alsace pour le moment. Il est encore temps de se faire vacciner.