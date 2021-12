Réveillon du 31 : des restaurateurs de Drôme-Ardèche jettent l'éponge

Une affiche de l'UMIH sur la fermeture des bars, restaurants et discothèques pour le réveillon de Noël et le jour de l'an

David Chaix, le patron du restaurant de Romans-sur-Isère David et Magalie n'ouvrira pas sa salle ce vendredi soir pour le réveillon. Il faut dire que ça ne s'est pas très bien passé pour Noël. Il y a eu de nombreuses réservations et puis une pluie d'annulations au dernier moment, la plupart du temps parce qu'il y avait des cas contact parmi les invités. Résultat : il a perdu la moitié de ses réservations et a été contraint de jeter de la nourriture et notamment ses bûches qu'il est difficile de resservir plus tard.

Pour le réveillon, David Chaix a donc décidé de faire des repas à emporter : son restaurant reste ouvert mais pas de service en salle. Il a déjà de nombreuses commandes qui ne devraient pas être annulées.

De moins en moins de restaurants ouverts pour les fêtes de fin d'année

C'est une tendance qui existe depuis quelques années. Des restaurateurs jettent l'éponge pour les fêtes de fin d'année explique le président des métiers de l'industrie hôtelière (UMIH) de l'Ardèche. Selon lui, la difficulté du recrutement de personnel plus aiguë pendant les fêtes, le coût de la main d'oeuvre et la hausse des matières premières découragent les restaurateurs qui préfèrent rester fermés pendant les fêtes. La crise sanitaire accentue le phénomène : les annulations de dernières minutes découragent les restaurateurs.