Réveillon du nouvel an : où trouver un médecin dans le Vaucluse ?

Si vous êtes malade, vous l'avez certainement constaté : il est encore plus compliqué que d'habitude de trouver un médecin en cette fin d'année dans le Vaucluse. France Bleu a donc contacté des professionnels de santé et l'Agence régionale de santé (ARS) pour vous expliquer la situation et vous orienter au mieux vers des solutions alternatives.

ⓘ Publicité

Un système de santé en tension...

Le problème a plusieurs explications. D'un côté, le nombre de patients augmente fortement à cause de la triple épidémie de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite. Par exemple, le nombre de cas de grippe détectés aux urgences a plus que doublé en une semaine dans le département.

Et d'un autre côté, il y a encore moins de médecins disponibles que d'habitude. Certains sont en vacances, d'autres sont en grève, et ceux qui restent sont débordés. Cette situation exceptionnelle vient également s'ajouter à un manque chronique de médecins dans le département.

Mais un système de garde qui fonctionne.

C'est pour ces différentes raisons que vous avez du mal à trouver un médecin pour vous soigner ou soigner vos proches. Si vous êtes malades différentes solutions s'offrent à vous :

Aller voir votre médecin traitant doit rester la priorité.

S'il est en vacances, en grève ou que vous n'en avez pas c'est le système de garde qui prend le relais. Malgré la grève, il fonctionne selon l'agence régionale de santé. Vous pouvez appeler les maisons médicales de garde. Il y en a cinq dans le département : à Avignon , Apt , Carpentras , Cavaillon et Orange . Les numéros 116 et 117 que vous trouvez sur internet ne sont pas encore actifs dans le Vaucluse selon l'ARS.

L'ARS met aussi en ligne une carte interactive mais les médecins en grève ou en vacances ne se sont peut-être pas tous signalés.

Ensuite il y a aussi l'option SOS Médecins . Mais il n'y a qu'une seule antenne au Pontet près d'Avignon. Attention, il faut réserver son créneau sur internet sur le site smsinsitu.com. C'est une sorte de salle d'attente virtuelle pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans les locaux et éviter les contaminations.

En ce moment les rendez-vous se remplissent très vite et les docteurs sont parfois obligés de fermer temporairement la prise de rendez-vous pour éviter la saturation. Si vous n'avez pas la possibilité de réserver seul chez vous sur internet, une tablette est mise à disposition sur place.

Si c'est grave c'est à dire : si vous vous avez des difficultés respiratoires, ou des douleurs thoraciques, ou que vous perdez connaissance, ou que vous avez des troubles de la conscience etc... il faut appeler les 15 avant d'aller aux urgences. Un médecin régulateur saura vous orienter au mieux.

Et dans ces tous les cas, soyez patients et courtois avec les soignants, malgré le temps d'attente. Ils font ce qu'ils peuvent pour vous recevoir. En ce moment l'antenne de SOS médecins au Pontet dispose de six médecins par jours pour soigner 200 patients et les urgences de Cavaillon ont vu défiler ce mardi 27 décembre 130 personnes en 24h au lieu d'environ 70 habituellement.