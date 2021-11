Rezé : le cabinet médical du quartier du Château devrait bientôt rouvrir ses portes

Quatre médecins ambitionnent de reprendre le cabinet médical du quartier du Château, à Rezé. Il était fermé depuis plus d'un an.

La nouvelle était très attendue de la population du Château à Rezé. Après plus d'un an de fermeture, le cabinet médial du quartier devrait rouvrir ses portes prochainement. Quatre jeunes médecins ont pour projet de s'y installer, dont une gynécologue. Les discussions sont toujours en cours avec la mairie, sur les travaux à mener dans le local et sur la nature du partenariat avec la Ville. Si tout se passe comme prévu, ces médecins devrait s'installer au début de l'année prochaine.

Un an et demi de recherches

Cela faisait un an et demi que la mairie de Rezé, qui a racheté les locaux, cherchait des professionnels de santé pour le cabinet médical du quartier prioritaire du Château. La municipalité avait même envisagé de créer une maison de santé avec des médecins salariés, en vain. "Les médecins aujourd'hui veulent travailler d'une manière très différente de ceux qu'on connaissait avant. Ils veulent s'installer à plusieurs, faire des temps partiels", relève Philippe Audubert, adjoint délégué aux personnes âgées et à la santé à Rezé.

L'annonce des ces quatre médecins libéraux intéressés pour travailler en collectif dans ce cabinet médical est donc un vrai soulagement, indique la municipalité. C'est aussi une réponse à la problématique de désertification médicale dans les quartiers dits sensibles, comme celui du Château à Rezé. "Cette désertification est moins impactante qu'en milieu rural, mais dans les quartiers de ville il existe quand même un manque de médecins", reconnaît le maire de Rezé Hervé Neau.

43 médecins à Rezé

Il existe 43 médecins à Rezé, soit 102 médecins pour 100.000 habitants. Un indicateur positif mais qui ne tient pas compte des disparités d'un quartier à l'autre, tempère la nouvelle coordinatrice santé recrutée par la municipalité. Un autre indicateur consiste par exemple à étudier le nombre de personnes ayant consulté un médecin l'année précédente dans ce quartier. "On a regardé aussi le nombre de personnes qui ont pu consulter un spécialiste, le nombre de femmes qui ont eu accès à un frottis", détaille Julie Eude. Et les chiffres sont moins élevés au Château que dans le reste de la ville.

D'où la nécessité d'un cabinet médical comme celui qui devrait rouvrir prochainement. Avant sa fermeture, il accueillait près de 6300 patients. Aujourd'hui 40% d'entre eux n'ont pas retrouvé de médecin traitant.