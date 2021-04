Rezé : un centre de vaccination ouvre à la Trocardière le 27 avril

À Rezé, la salle de la Trocardière devient un centre de vaccination à partir du 27 avril. Le centre sera ouvert cinq jour sur sept, et proposera dans un premier temps 250 rendez-vous par jour, avant de monter ensuite à 500 vaccinations possibles chaque jour, puis 1 000 "selon l'approvisionnement en vaccin".

Des doses du vaccin Pfizer

Le centre sera ouvert de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30, cinq jours sur sept. Ce sont des professionnels de santé mobilisé par le Sdis qui vaccineront. C'est d'ailleurs le Service départemental d'incendie et de secours qui pilote ce centre. Pour ce qui est de l'orientation des patients, certains agents des services de la Ville se sont portés volontaires.

À terme, accueillir 1 000 personnes par jour

La ville de Rezé précise que le centre sera ouvert au moins jusqu'à la fin de l'été, "voire jusqu'à la Toussaint". Les personnes éligibles à la vaccination sont les professionnels de santé de plus de 18 ans, les personnes ayant de 50 et 54 ans souffrant de comorbidité, les personnes de plus de 55 ans souffrant d'une pathologie à haut risque, et celles de 18 à 74 ans inclus à un très haut risque face au virus.