Rhinau : un ancien malade va marcher 398 km contre le cancer pédiatrique

Considéré comme une maladie "rare", chaque année, près de 2 200 enfants et adolescents sont atteints de cancer en France. Alors pour soutenir les associations qui œuvrent pour rendre la vie de ces jeunes malades plus douce, certains organisent des courses contre le cancer , d'autres marchent seuls. C'est le cas d'Alexis Schneider, habitant de Rhinau, qui a survécu à une leucémie, un cancer de la moëlle osseuse alors qu'il avait 17 ans.

Ce qu'il s'est passé il y a 12 ans, Alexis Schneider s'en souvient comme si c'était la veille : "Je venais de faire ma rentrée en terminale, j'étais très fatigué. Je suis allé voir le médecin qui m'a dit que c'était la fatigue de la rentrée. Sauf que cette fameuse "fatigue de la rentrée" a duré trois, quatre semaines", raconte-t-il

Persuadé d'avoir tous les symptômes de la mononucléose, il a multiplié les tests jusqu'à se retrouver face à un médecin de l'hôpital d'Hautepierre : "il m'a regardé dans les yeux et m'a dit "je ne vais pas passer par quatre chemins, tu as une leucémie", c'est chaud, tu as 17 ans, on t'annonce un truc comme ça... Faut s'accrocher quoi", confie celui qui était dès lors déterminé à suivre le traitement préconisé pour s'en sortir.

"Je fais ce voyage pour montrer aux gens qui ont le cancer que c'est possible, qu'après, il se passe de belles choses"

Après le diagnostic, il a fallu se battre contre la maladie pendant plus d'un an, 398 jours exactement. Un nombre qu'il a rendu symbolique de son combat contre le cancer puisque c'est en partie le titre de son roman témoignage (398 jours en Enfer), sorti l'an dernier. C'est aussi le nombre de kilomètres qu'il compte parcourir seul, à pied, en réalisant son rêve.

Alexis avait déjà réalisé un précédent voyage dans les Alpes suisses, pour récolter des fonds pour ces associations. - Alexis Schneider

Cette longue randonnée en Norvège devrait durer 4 semaines. C'est un défi personnel mais surtout caritatif, qui tient tient à cœur de l'alsacien : "l'idée principale de mon voyage c'est de récolter des fonds pour 3 associations alsaciennes qui luttent contre les cancers pédiatriques, ARAME , Enfants de Marthe , et Franck, un Rayon de Soleil ". Il a contacté de nombreuses entreprises alsaciennes, certaines ont d'ores et déjà contribué à son aventure, mais il a aussi lancé une cagnotte en ligne, pour donner la possibilité à toutes et tous de participer.

Ce voyage, il le réalise aussi pour lui, et pour les autres malades : "je fais ce voyage pour montrer aux gens qui ont le cancer que c'est possible, qu'après il se passe de belles choses. Parce que quand on est dans le traitement, tout ça, on y pense pas. Mais si tout se passe bien, plus tard, on pourra réaliser ses rêves". S'il atteint son objectif, il repartira l'an prochain au Canada et cette fois-ci, il aimerait être accompagné par d'autres anciens patients qui ont vécu la même chose que lui.

