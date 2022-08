Rhinites, urticaire, eczéma : les pollens d'ambroisie reviennent dans la Drôme et en Ardèche

La Drôme et l'Ardèche en alerte face aux pollens d'ambroisie à feuille d'armoise. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique prévoit un pic de pollinisation vers la mi-août, à cause de conditions météorologiques très favorables à la plante invasive.

Voilà une période de l'année particulièrement redoutée pour les 10 à 15 % de Drômois et d'Ardéchois touchés par les allergies aux pollens d'ambroisie à feuilles d'armoise. Les premiers pollens de la plante invasive sont détectés dans les deux départements et plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes.

Si l'ambroisie est particulièrement redoutée c'est à cause de la forme de son grain de pollen explique Alexandre Gauthier en charge du problème ambroisie pour la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon): "ces pollens sont relativement urticants, ils ont une forme de bogue de châtaigne et ce sont des pollens un peu plus chargés que les autres qui viennent irriter les muqueuses et les voies respiratoires".

Un réel danger sanitaire

Et pas besoin de nuages de pollens pour être touché, quelques grains dans l'air suffisent à créer bon nombre de difficultés aux personnes allergiques ; rhinites, conjonctivites, urticaire, eczéma, asthme, entre autres. La plante très invasive qui arrive d'ici le 15 août prochain en pleine phase pollinique est considérée comme un risque sanitaire très sérieux par l'Agence régionale de santé. Rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, chaque année, les dépenses de santé liées aux allergies à l'ambroisie, atteignent presque 41 millions d'euros.

Des programmes de lutte

A chaque saison des programmes de lutte ont lieu pour éviter la propagation souligne Alexandre Gauthier du FREDON : "lorsque l'on voit de grandes surfaces d'ambroisie, les meilleures solutions sont de faucher et de déchaumer - technique agricole qui permet d'enlever la couverture du sol - mais c'est une plante qui peut repartir facilement. Un pied d'ambroisie produit en moyenne 3000 graines par an et viable pendant 10 ans. Vous pouvez signalez les zones infestées par l'ambroisie via la plateforme "signalement-ambroisie.fr".