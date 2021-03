Rhinopneumonie du cheval : le point sur la situation en France

Le monde équestre professionnel sous cloche. Le virus de la rhinopneumonie, maladie très contagieuse qui provoque des problèmes respiratoires, neurologiques et des avortements infectieux sur les chevaux, se propage dans toute l'Europe. Cette maladie virale est fréquente chez le cheval puisqu'il y a des cas toute l'année mais, d'habitude, les foyers de contamination sont isolés. À l'exception d'une épidémie de rhinopneumonie qui avait déjà touché la France en 2018 : elle avait duré six mois et lourdement affecté l'organisation des compétitions équestres professionnelles.

Cette fois, les premiers signes de ce virus, aussi appelé herpès virus équin de type 1 (HVE-1), ont été identifiés lors d'une compétition internationale qui accueillait entre 750 et 800 chevaux à Valence, en Espagne, à la fin du mois de janvier. Pour l'heure, 80 % des chevaux présents sur place ont montré des symptômes et 6 d'entre eux sont morts selon le dernier bilan officiel.

Annulation des compétitions dans 10 pays européens

En conséquence, la Fédération internationale d'équitation a pris la décision d'annuler tous les événements prévus dans dix pays d'Europe et ce jusqu'au 28 mars. Les dix pays en question sont la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Slovaquie. "Cela n'a pas été une décision facile à prendre, particulièrement après l'interruption majeure dans le calendrier de la Fédération internationale équestre causée par la pandémie de Covid-19", souligne la secrétaire générale de l'instance internationale Sabrina Ibáñez, dans un communiqué. Elle ajoute :

Mais c'est épidémie de HVE-1 est probablement la plus grave que nous ayons eue en Europe depuis plusieurs décennies

Des foyers dans le Calvados, la Haute-Savoie, l'Hérault et la Seine-et-Marne

Selon le Réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine (Respe), plusieurs foyers de contamination ont été confirmés en France : ils concernent tous des écuries avec des chevaux de retour de la compétition de Valence. Au moins quatre départements sont concernés : le Calvados, la Haute-Savoie, l'Hérault et la Seine-et-Marne.

Il est néanmoins difficile d'avancer des chiffres précis pour tout le pays car les propriétaires des chevaux ne sont pas obligés de déclarer cette maladie au Respe. Christel Marcillaud Pitel, la directrice de ce réseau de surveillance, compare la procédure mise en oeuvre pour contenir l'épidémie à celle déployée par les humains pour lutter contre la Covid-19 :

On évite les rassemblements avec l'arrêt des concours pour le mois de mars, et on isole les chevaux jusqu'à leur guérison totale

Les équidés contaminés présentent surtout des symptômes respiratoires ou de l'hyperthermie. Quelques animaux ont également développé des signes neurologiques mais pour l'heure, aucun mort n'a été recensé en France. La directrice du Respe rappelle que seule la filière sportive du secteur équestre est concernée. Pour autant, elle appelle "l'ensemble de la filière équestre à la plus grande vigilance".

Aucun risque de contamination pour l'homme

Christel Marcillaud Pitel rappelle également que cet herpèsviruse ne présente aucun risque de contamination pour les humains : "Il est spécifique au cheval."

Au Respe, une nouvelle cellule de crise est prévue ce lundi pour étudier l'évolution des contaminations sur le territoire. L'isolement des animaux pourrait s'étendre aux chevaux en provenance de toute l'Espagne voire de toute l'Europe.