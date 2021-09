Rhume, gastro, angine : le retour des virus qui avaient disparu de la circulation

Nez qui coule, mal de gorge, maux de têtes... Certains avaient peut-être oublié les angines, les rhumes et autres virus de l'hiver. Ils sont de retour en cette rentrée, depuis mi-septembre. Et notamment dans les deux Charentes. En cause : variations de température et réduction des gestes barrières.

Ils avaient disparu depuis quelques temps. Mais cette fois, ils sont tous de retour : les virus de l'hiver, angines, rhumes, gastro... L'année dernière avec le covid, ils avaient presque disparu de la circulation. Cette année, ils sont de nouveau là, et dès la rentrée.

"Ca y'est oui, ça fait une semaine. On nous demande beaucoup de quoi soulager les maux de gorge, les maux de tête, les toux", confirme Claire Rodrigues, préparatrice dans une pharmacie près La Rochelle, au Mireuil. "Ils arrivent un peu plus tôt que d'habitude, mais pas beaucoup plus tôt", ajoute Perrine Veque, pharmacienne.

Variations de températures, retour des enfants à l'école...

En cause, il y a d'abord les gestes barrières - port du masque, lavage de mains... - moins respectés depuis quelques temps, notamment parce que beaucoup de personnes sont vaccinées. Mais ce n'est pas tout. En Charente-Maritime notamment, "on a connu pas mal de variations de températures ces dernières semaines. Il faisait chaud en journée, autour de 20 degrés, voire plus, se souvient Claire Rodrigues. Mais le matin, parfois on ne dépassait pas les dix degrés. Sauf que du coup, les gens ne s'habillaient pas assez."

Un troisième facteur explique aussi le retour de ces petits virus. Il faut aller voir du côté des cours de récrés. L'année dernière, les élèves étaient confinés. Les virus circulaient donc moins. "Ah ba moi, c'est mon petit qui m'a contaminée", précise la préparatrice en pharmacie. Et parmi ses collègues, il y en a une autre qui à la voix cassée depuis quelques jours.

Se laver régulièrement le nez pour éviter que des bactéries s'y développent"

Alors pour éviter d'attraper un rhume, voire plus, il n'y a pas vraiment de miracle. "Il faut se couvrir la gorge, ce qu'on répète systématiquement à nos clients", rappelle Claire Rodrigues. Sa consœur conseille aussi de se nettoyer régulièrement le nez : "Cela évite que les microbes s'accumulent. Et que des bactéries se développent."

Les pharmaciennes précisent aussi qu'il n'y a rien d'inhabituel, bien au contraire : "C'est le retour du quotidien. Et franchement, ça nous fait du bien. On retrouve le cœur de notre travail : conseiller les gens. On ne fait plus de covid, ça finissait par être long..."