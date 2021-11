Rhume, nez qui coule : vous êtes plutôt mouchoirs en papier ou en tissu ?

Au début des années 60 le mouchoir en papier a pris le pas sur celui le tissu en France avec l'arrivée par exemple de la marque très célèbre Kleenex. Pour Danielle, une habitante de 70 ans à Laval, plus question d'ailleurs de se moucher dans du tissu. "C'est quand même plein de microbes et on ce genre de mouchoir on le balade partout. Ceux à usage unique sont bien plus hygiéniques d'après moi" lance-t-elle.

Pour Michel, un autre lavallois (très enrhumé quand on l'a rencontré), le mouchoir en tissu conserve un caractère écologique indéniable selon lui. "Le problème du mouchoir papier c'est que n'importe qui en jette là où bon lui semble. Un peu comme les masques, anti-covid" déclare l'homme.

Des mouchoirs en coton égyptien

Le docteur Michel Coste, dont le cabinet est installé dans le centre ville de Laval, prédit un retour du mouchoir en tissu car le papier est actuellement victime d'une pénurie mondiale. Privilégiez le coton égyptien explique d'ailleurs le médecin. "Parce qu'il est d'une grande qualité, parce que les fibres sont longues et fines. Et il est peigné. On peut en trouver dans tous les magasins" termine le médecin généraliste.