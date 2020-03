Pernod Ricard offre 70.000 litres d'alcool pur au laboratoire Cooper pour fabriquer du gel hydro alcoolique

Le laboratoire Cooper et Pernod Ricard unissent leurs forces pour aider les pharmacies et les hôpitaux. Ricard offre 70.000 litres d'alcool pur au laboratoire qui va produire 1,8 millions de flacons de gel hydro alcoolique pour les pharmacies. Cooper donne en plus 80.000 litres de gel aux hôpitaux.