Risque électrique à l'hôpital de Cherbourg : les employés de la blanchisserie travaillent les pieds dans l'eau

Cherbourg, France

Risque électrique, risque de chute, état général de vétusté... Le 10 janvier 2020, les syndicats de l'hôpital Pasteur à Cherbourg ont interpellé la direction sur les conditions de travail à la blanchisserie. Ils ont fait état d'un "danger grave imminent" qui a été considéré comme incomplet et non fondé. Une deuxième alerte a été faite le 5 février 2020. Les syndicats attendent toujours une réponse de la direction.

Pour bien comprendre la situation, imaginez votre sèche-linge, usé, fatigué. Il date des années 80. Au lieu de garder la vapeur dans un compartiment, l'eau se répand sur le sol. Les employés sont obligés d'aspirer l'eau toutes les trente minutes ce qui correspond pour les syndicats à "six heures de travail en plus sur une journée de production".

Il serait dommageable qu'un agent soit victime d'un accident plus ou moins grave dans des lieux de production.

Trente trois employés travaillent les pieds dans l'eau depuis plus d'un mois.

Nous avons pu nous procurer le mail envoyé par les syndicats à la direction le 5 février 2020 : "Nous avons trouvé une blanchisserie avec un fonctionnement hors du commun, avec des marées hautes et des marées basses, des agents qui travaillent les pieds dans l'eau avec des câbles par-ci, par-là, des armoires à ciel ouvert comme si les moteurs étaient là pour observer les agents. Des gouttes d'eau qui pleurent sur le linge et le personnel. (...) _Il serait dommageable qu'un agent soit victime d'un accident plus ou moins grave dans des lieux de production._"

Certains employé·es de l'hôpital craignent une éventuelle externalisation de la blanchisserie avec l'arrivée du groupe Korian au sein de l'hôpital Pasteur.

Malgré nos nombreuses sollicitations, la direction de l'hôpital ne souhaite pas communiquer sur ce sujet.