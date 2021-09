Risques d'allergies : le Vaucluse est en alerte rouge aux pollens d'ambroisie

Les Vauclusiens sensibles aux allergies l'ont certainement remarqué : le département est en pleine période de libération et de dispersion des pollens d'ambroisie. Le Vaucluse est même placé en alerte rouge à l'ambroisie par le Réseau national de surveillance aérobiologique.

Le Vaucluse est en alerte rouge à l'ambroisie. - © RNSA

Le pic allergique des pollens d'ambroisie est attendu cette semaine. L'ambroisie est la plus vivace et la plus allergisante des plantes. Elle envahit les terres en friche et les bords de chemin non entretenus notamment. Si vous repérez de l'ambroisie près de chez vous, vous pouvez la signaler sur le site internet signalement-ambroisie.fr.