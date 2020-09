Rive de Gier : la permanence de dépistage Covid fermée au bout de deux jours

La permanence de dépistage au coronavirus installée dans la salle Jean Dasté à Rive de Gier, a fermé ses porte ce vendredi midi, le lendemain de son ouverture. A l'origine, cette initiative a été lancée par des infirmières libérales de la ville, soutenues par la mairie. Elles sont parties du constat que les laboratoires des alentours étaient débordés par les demandes de dépistage et ne pouvaient pas suivre le rythme. Les infirmières, qui venaient en renfort des laboratoires, ont donc décidé de s'organiser en mutualisant leur matériel.

Cette permanence, qui accueillait des patients sans rendez-vous ni ordonnance, a eu du succès : 230 personnes ont été testées en un jour et demi. Pour Myriam, infirmière libérale à Rive de Gier, il y avait une vraie demande : "On s'est vraiment senties utiles ces deux derniers jours. On a testé des personnes qui ne voulait pas rester bloquées dix jours chez elles. Là dès lundi ou mardi elles pourront avoir des résultats et reprendre si besoin leurs activités."

C'est justement les délais rapides qui ont poussé Gaëlle, une habitante de Veauches, à faire la route jusqu'à Rive de Gier pour passer un test PCR. Accompagnée de ses deux filles et enceinte de 6 mois et demi, elle ne voulait pas attendre trop longtemps avant d'avoir des résultats. Sur les laboratoires autour de chez elle, le premier rendez-vous proposé était mardi prochain, avec un délai de six jours environs pour la réponse du dépistage.

Une campagne locale de dépistage un peu précipitée

Un élan de bon sens au vu de la situation, mais qui a très rapidement pris fin. La préfecture de la Loire a suspendu la campagne ce vendredi midi. Elle veut organiser et déployer une campagne de test plus large au niveau du bassin stéphanois. Des réunions sont prévues la semaine prochaine pour mettre en place ce dispositif.

Le maire de Rive de Gier explique que cette fermeture est temporaire : "C'est suspendu pour pouvoir être mieux organisé par la suite. Il y a besoin de coordonner à l'échelle du territoire métropolitain l'anticipation du flux et la gestion des analyses. Si on fait les tests et que derrière ça s'engorge au niveau des analyses, on n'aura rien gagné non plus."

Les infirmières de Rive de Gier feront partie du nouveau dispositif métropolitain de dépistage mis en place par la préfecture.