Roanne : des coussins en forme de cœur pour aider les femmes opérées d'un cancer du sein

Si vous avez l'habitude de coudre ou si vous souhaitez vous lancer, l'atelier La Corde à Linge de Roanne vous lance un défi : fabriquer un coussin en forme de cœur en suivant un patron précis. Installé sous le bras, il permet de soulager les douleurs que les femmes peuvent ressentir après une opération liée à un cancer du sein.

"Quand on entend cancer du sein, on ne peut pas rester indifférente" estime Maria Vitale, créatrice textile et gérante de l'atelier-boutique depuis un an. "Là ce n'est vraiment pas grand chose de participer un tout petit peu : il s'agit de prendre un petit morceau de tissu, un petit peu de temps et de les offrir !"

Récolter une cinquantaine de coussins

C'est la première année qu'elle relaie ce défi national à Roanne. Elle espère récolter une cinquantaine de coussins. Maria Vitale en est persuadée, ce sera plus les années suivantes : "avec toutes les couturières soit à la retraite soit encore en activité qu'il y a sur le territoire roannais, je pense qu'il y a moyen en un an ou deux de cette opération d'avoir une sacrée belle quantité de coussins à offrir."

Vous avez jusqu'au 30 octobre pour déposer vos coussins à l'atelier 34 rue Jean Jaurès, ils seront ensuite remis à la Ligue contre le cancer. Pour les débutants ou ceux qui n'ont pas de machine à coudre, Maria Vitale propose même de passer les confectionner à La Corde à Linge. Vous pouvez télécharger le patron du coussin en forme de cœur en cliquant sur ce lien.