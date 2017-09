Roanne : le centre hospitalier va mieux, mais les inquiétudes persistent

Le centre hospitalier de Roanne fête ses 700 ans le 23 septembre, et après plusieurs années de difficultés financières, les comptes vont enfin mieux. La situation reste tout de même instable, et inquiète les syndicats.

En 2014, il était mis sous tutelle et enregistrait un déficit de plus de 11 millions d'euros. Aujourd'hui, alors qu'il fête ses 700 ans le 23 septembre, le centre hospitalier de Roanne affiche une situation financière bien meilleure : fin 2016, son excédent s'approchait des 3 millions d'euros.

Pourtant, les inquiétudes persistent. Astrid Vial est secrétaire général de la CGT de l'hôpital, et ne veut pas crier victoire trop vite. En cause : la baisse des prix et l'augmentation des charges. "En 2017, à activité égale par rapport à 2016, on sait déjà que les recettes seront inférieures, explique-t-elle. Il y a des directeurs, dont le nôtre, qui on avertir les tutelles par rapport à ces difficultés parce qu'en terme de réductions de lits et de personnel, on ne pourra pas aller au-delà."

La direction reste confiante, malgré une situation fragile

Dominique Huet, le directeur de l'hôpital n'ignore pas ces difficultés, et préfère même dire que l'hôpital "va mieux" plutôt que de se risquer à dire qu''il "va bien". Mais il est serein : "Plus question aujourd'hui pour nous de diminuer les effectifs ! A partir du moment où on a fait le travail de restructuration qu'il convenait de faire, l'Agence Régionale de Santé ne nous met plus de pression pour qu'on restructure, puisqu'on l'a déjà fait."

Pour son directeur, l'établissement a regagné en crédibilité aux yeux de l'ARS, qui a salué ces efforts. L'hôpital a ainsi pu rembourser les emprunts contractés pour construire ses nouveaux locaux, et peut maintenant recommencer à investir dans des travaux et des équipements. D'autant que son activité augmente : plus 1,5 % entre 2015 et 2016.