Robert Crauste "Le masque, c'est surtout dans l'espace urbain qu'il m'importe qu'il soit porté"

Il a longtemps été l'un des rares maires de communes du littoral à prendre un arrêté pour imposer le port du masque, c'était au mois de mai dernier. Robert Crauste a décidé de ne pas organiser de feu d'artifice sur sa commune pour le 14 juillet. "La saison démarre très très fort, constate-t-il, il y avait une attente des françaises et des français de se détendre. Et l'attractivité du Grau-du-Roi Port Camargue fait que nous avons déjà beaucoup de monde". Le maire du Grau-du-Roi a fait son 7h50 ce mardi matin sur France Bleu Gard Lozère.

"Le masque, c'est surtout dans l'espace urbain qu'il m'importe qu'il soit porté, dit-il. Et je pense que c'est trop peu actuellement. On incite au port du masque en centre ville. Les commerçants jouent le jeu (..) mais il y a quand même des concentrations fortes". Sans aucune surprise, le 14 juillet est fêté dans des conditions minimalistes comme "dans l'ensemble des stations littorales" où "il n'y a pas de feu d'artifice. Ni le 14 juillet, ni le 15 août, ni pour la fête de Port et notamment aussi pour la fameuse Saint-Pierre"

"Sur un 14 juillet, il y a 20-25 000 personnes sur le front de mer au Grau-du-Roi. C'est un rassemblement considérable. On a pensé que ce n'était pas raisonnable de concentrer à ce point les personnes par rapport à la crise covid" Robert Crauste

En attendant, avec la saison estivale qui bat son plein, la commune rappelle aux réflexes essentielles autant que possible. "On a cette semaine remis en place de la signalétique à l'entrée de la zone piétonne, pour vraiment inciter fortement au port du masque (..) ce qu'on veut éviter c'est la concentration importante. Mais au quotidien l'incitation est très précise : nous installons aussi une signalisation avec de la musique mais également des consignes sur le port du maque et les gestes barrières"

Vous pouvez réécouter ici l'intégralité du 7h50 de Robert Crauste.